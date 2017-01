Emociones no expresadas, son emociones acumuladas: Aprende a decir lo que sientes

México. Con el paso del tiempo vamos descubriendo que todo aquello que no hemos hablado se va acumulando en nuestro interior. Hay teorías que dicen que esto es el origen de algunas enfermedades físicas, pero lo peor no es eso, sino que las emociones no habladas se van acumulando en tu carácter y estado de ánimo.

De ahí la importancia de evitar guardarse los sentimientos, aunque éstos no sean buenos, sólo hay que encontrar la mejor manera de expresarlos.

Es necesario decir lo que sientes

Cuántas veces hemos sentido deseos de no ver a alguien, y cuando se aparece terminamos diciéndole el agrado que nos causa. En otras oportunidades pensamos en decir o proponer algo y cuando es el momento, o lo dejamos así, o decimos algo totalmente contrario a lo que habíamos pensado, y lo hacemos porque pensamos que no es lo suficiente importante o porque no es el mejor momento, o tal vez por que podríamos causar un disgusto.

En cualquiera de los casos, estamos reprimiéndonos y las víctimas de todo esto seremos nosotros mismos, que al final estaremos lesionados física y emocionalmente. Aprender a decir lo que sientes sin miedos y vergüenza, es una herramienta que mejorara nuestra comunicación con los demás, propiciará que los otros nos entiendan mejor, y nos evitará un sinfín de incomodidades innecesarias. Además, te mantendrá libre y liviano.

Quítate las caretas

Ese es el contrato social, debemos ser fuertes y cumplir con determinadas etiquetas para poder competir y triunfar. Ya sea en una amistad o en una relación, la realidad es que tenemos miedo a los demás y el hecho de dejarnos ver nos pone en una posición de desventaja. Esta idea no es cierta, no estás en competencia con nadie, tu competencia es contigo mismo para ser cada día mejor, nadie va a aprovecharse de ti, si tú no lo permites. Sal, déjate ver y verás que experimentarás una vida sincera y feliz.

Así también, se suele tener la idea ficticia de que debemos adaptarnos al otro para ser aceptados y amados. Otra idea equivocada. Si tienes que cambiar para que te quieran y acepten, entonces no te aman a ti, sino a esa creación.

No decir lo que sientes o piensas por miedo o vergüenza definitivamente sólo te traerá problemas.

¿Cómo aprender a decir lo que sentimos? Desafortunadamente no existe una receta o una píldora para aprender a hacerlo. En la vida no hay recetas mágicas, no somos iguales y lo que funciona para mí no podría funcionar para ti, pero siguiendo unos sencillos consejos, se te hará más fácil aprender a hacerlo.

Reflexiona, toma unos momentos al día para clarificar tus deseos, tus planes, tus sentimientos; decir lo que quieres, no es decir lo que te da la gana sin importar lo que el otro siente, sino que implica responsabilidad sobre tus palabras.

Selecciona qué decir, cuándo decirlo, y a quién decirlo; selecciona tus palabras, deja ir emociones negativas y formula mentalmente tus propuestas, ideas –asegúrate de que esas palabras salgan del corazón. No olvides que las palabras tienen el gran poder para herir, piensa en la otra persona.

Nunca supongas las cosas, si tienes dudas o no sabes, pregunta e incentiva una comunicación más efectiva basada en hechos reales.

Saber alinear los sentimientos, las palabras, los pensamientos y las acciones, puede ayudarte a sacar esa energía con la que podrás crear y fluir y, de esta manera, poder armar circunstancias saludables, que permitan llevar una vida lúcida.

Luna Amarga