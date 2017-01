Demagogo, populista e ignorante

Este viernes en 16 minutos me di cuenta cómo un personaje arrogante como lo es Donald Trump puede llevar a la humanidad y a su país a un desastre desde la oficina oval, la más poderosa del mundo.

Un discurso de 16 minutos en el que confirmó que es un demagogo, que exalta el populismo y que muestra una supina ignorancia cuando trata los temas que importan a los norteamericanos y al resto de las naciones del mundo.

Fue un mensaje hueco, sin contenido que sólo fue aplaudido por algunos miles de partidarios que se congregaron frente al lugar en donde tomó posesión –inauguration day– como nuevo mandatario norteamericano. Otros fueron a manifestarle su repudio, pero la policía les impidió el acceso.

Dice que va a hacer un Estados Unidos fuerte, pero no dice cómo, no señala el camino o las estrategias a seguir, me recordó a Carlos Salinas de Gortari cuando nos prometió que nos insertaría de golpe y porrazo en el primer mundo y a lo que nos llevó fue a la peor crisis por la que hemos pasado los mexicanos.

No hay materia de cómo abordar los problemas del pueblo norteamericano, sólo habla de soluciones simplistas como esa de levantar un muro para frenar la migración, cuando el problema tiene un fondo y debe ser abordado con las naciones de donde proceden los migrantes.

Es ignorante cuando trata de exaltar un nacionalismo que entre los norteamericanos está muy arraigado, o cuando dice que llegó la hora de la acción, en un país que precisamente se distingue por su actividad en todos los lugares de la tierra.

Trump es un peligro para el mundo, pero más para los Estados Unidos, que se cuiden los estadounidenses porque en estos cuatro años este arrogante puede provocar un desastre del que difícilmente saldrán.

A los mexicanos poco nos debe preocupar, porque con lo que hemos vivido y lo que nos falta, con Enrique Peña Nieto al frente del poder Ejecutivo, ya que más nos puede pasar, sólo irnos a confesar.

La periodista Lydia Cacho dijo en una entrevista con Carmen Aristegui que si el presidente Enrique Peña Nieto quiere saber lo que ocurre en la Rivera Maya, en donde esta semana se desató la violencia, que le pregunte a su Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, que feo está eso…La semana podrían salir más grabaciones que involucren a aspirantes a la candidatura priista para el gobierno del Estado de México, el fuego amigo está a todo lo que da en tierras mexiquenses en donde dicen que a Alfredito del Mazo ya le dijeron nuevamente, “esquina bajan”. Hay 20 mexiquenses de los partidos PRI, PAN y PRD que están dispuestos a sacrificarse como ahora lo hace Eruviel Ávila en la entidad que se lleva todas las medallas en violencia…En Veracruz inició la cacería de corruptos en los dos gobiernos anteriores, pero Fidel Herrera y Duarte siguen gozando de cabal salud. Y el que no tiene tantita vergüenza es Roberto Borge el ex – de Quintana Roo, a quien se le vio muy quitado de la pena viendo un partido de basquetbol de la NBA en los Estados Unidos. Ni como creerles su logo es la impunidad y lo llevan en el pecho.

