Dulce grabará un par de temas y los regalará en redes sociales

México. La cantante Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como “Dulce”, grabará un par de temas nuevos, los cuales subirá a las redes sociales y canales como YouTube para regalarlos a sus seguidores, en lugar de venderlos en alguna producción.

“No me interesa hacer discos, porque ya no es negocio, ya no se venden y mejor regalo estos temas, porque lo que me interesa es que me escuchen y me sigan; lo que me reditúa más, como ahora que logré un lleno total en este concepto de Cabaret Lunario”.

Destacó que por ello abrió una fecha más el 17 de febrero próximo, para la gente que no alcanzó a comprar un boleto para verla la noche de este sábado. “Es muy importante este show, porque el de boca en boca, será clave para que se venda el boletaje para la próxima fecha”, indicó. Dulce sostuvo que no es una presentación más, porque no hay foro pequeño para ella. La cantante explicó que el concierto de Cabaret Lunario, bajo la producción del empresario Sergio Gabriel, es con el único fin de hacer cantar al público con lo mejor de sus éxitos, pero en especial para ofrecer una opción de diversión nocturna. Dulce deleitó al público con temas como “Déjame volver contigo”, “Aún lo amo”, “Tú muñeca”, “Soy una dama”, “Soy demasiado fácil”, “Cara a cara”, “Muñeca rota”, “Amor en silencio”, “Ay amor”, “Necesidad de ti”, “Cuál de los dos” y “Heridas”, entre otras.

NTX