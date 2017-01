31 de enero: ¿Más incertidumbre?

Por Adolfo Laborde

Llegó la hora de enfrentar todos nuestros miedos e incertidumbres con respecto a la nueva administración de Donald Trump. El presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con él el próximo día 31 de enero de 2017. Más allá de la retórica que se manejó en la campaña, todo parece indicar que las amenazas hechas (directas e indirectas) a México serán una realidad. Así lo dejó ver en el corto discurso después de su juramento como el 45 presidente de ese país. A pesar de las declaraciones de nuestro Presidente y Canciller sobre la defensa de la soberanía, de los intereses nacionales y de los mexicanos que viven en Estados Unidos y de la importancia de la relación comercial bilateral, el argumento que estuvo presente en todo momento en el discurso, es decir, “Estados Unidos primero”, podría disminuir y reducir las declaraciones mexicanas a un simple polvo en el viento.

No basta ir a negociar sin miedo. La estrategia de negociación tendría que ir más allá de los principios del diálogo de las relaciones con Estados Unidos. Es por su puesto un gran reto para el equipo de negociadores que irán en avanzada (Canciller y Secretario de Economía) y posteriormente en lo que se derive de ello. Sin embargo, no todo tiene que ser catastrófico. Recordemos aquella paradoja del ex embajador de Estados Unidos en México Jefrey Davidow, cuando trataba de describir la relación entre ambos países como la de “El oso y el puercoespín”. México puede optar, como ya lo han propuesto algunos analistas, a llevar todos los temas a la mesa de negociación. Además del muro y libre comercio, se debe de hablar de seguridad, narcotráfico y migración (movilidad e integración de los mercados laborales). Si quieren negociar o proponer temas específicos, debemos de hacer lo propio.

La negociación tiene un carácter asimétrica, empero, recuerdo lo que mi estimado amigo Jorge Nuño me contaba cuando recordaba el activismos diplomático de México en la década de los 70´s y 80´s. “México tuvo un papel importante y digno en el contexto internacional que dejó huella en esa época. La relación con Estados Unidos debería estar enmarcada en el respeto y la cooperación. De lo contrario, debemos de hacer algo al respecto. Te pongo un ejemplo en sentido figurado. Cuando uno le pega a un perro y este no hace nada, es fácil hacerlo de nuevo, sin embargo, si te gruñe y saca los colmillos, uno piensa dos veces agredirlo de nuevo”.

Bajo este escenario, México debería optar, pienso con una estrategia activa, no reactiva, es decir, no esperar a que ellos pongan los temas en la mesa de la negociación. El esquema de negociación tendría que ser colaborativa desde un inicio. Tenemos que llevar agenda o contrapropuestas. A eso en las técnicas y tácticas directas de negociación se le denomina “Si a cambio de…”

Este tipo de negociación se debe de enmarcar en el contexto de la interdependencia producto de la vecindad. Hay muchos temas en común y como bien lo comentó el Canciller en la entrevista que sostuvo con Ciro Gómez Leyva la semana pasada, “México es más importante de lo que imaginamos para Estados Unidos”. Si es así, entonces a sacarle provecho de esa situación, de lo contario, acabaremos con el mismo resultado que de acuerdo a la historia, no siempre ha beneficiado a México. De todo esto, quizá lo más importante es que saldremos de algunas incertidumbres para entrar a otras. No importa. Pasar de la incertidumbre al riesgo, nos permitirá generar estrategias puntuales partiendo de hechos, no de suposiciones. Mucha suerte a nuestro equipo negociador. En verdad la necesitarán.ao