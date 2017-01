¡Comienza la fractura de la Comunidad China en México¡

Oscar Sánchez

México.- En medio de las decisiones políticas que el nuevo presidente norteamericano está tomando, saltan a la vista de todos las que tienen un carácter económico, y esta la nueva administración de Estados Unidos le apuesta a una política proteccionista que en lugar de hacer amigos, le genera competidores económicos fuertes.

El muro que el presidente quiero construir en México, ya no solo es una amenaza, sino que también puede ser una realidad. Lo cierto es que otros países tendrán la gran oportunidad de entrar al mercado mexicano, el dilema aquí es ¿cómo entrarán a México?

Con especial atención queremos referirnos a China, un país cuya comunidad ha ido creciendo en México y donde los chinos aportan gran número de las importaciones, prueba de ello es el centro de la ciudad de México; está lleno de productos chinos, una zona que han ido dominando “silenciosamente”, y que los mexicanos simulan no percibir y darse cuenta, sin embargo, cada vez son mas observados.

Pero ¿quiénes son los más peligrosos enemigos de los chinos en México? resulta ser que son los mismos chinos. Si, así como se oye, para los chinos, los mexicanos son aliados en comercio, pero los enemigos son los mismos chinos que comienzan a cometer fratricidio en contra de su propia comunidad.

Recurrir a nuestras instancias de justicia para defenderse de sus propios hermanos, deja mucho que pensar y abre la posibilidad de que paulatinamente se pierda la idea que existe sobre la comunidad de china en cuanto al honor y la seriedad de sus tratos.

Esta semana que acaba de transcurrir, según fuentes que prefieren guardar el anonimato, se acaban de presentar ante la PGR, sendas denuncias penales. La víctima, dos chino, los victimarios un chino y dos socios chinos más. Ahora es la justicia mexicana la que comenzará a dirimir las diferencias entre la comunidad china.

¿El motivo?

Se alude a un fraude en contra de dos empresarios chinos dedicados a la industria textil, por un monto de más 10 millones de dólares en productos textiles. El presunto culpable XIN H**** (omitieres su nombre para no entorpecer la investigacion) y dos chinos más. Lo cierto es que la unidad que ha tomado el caso, está muy interesada en saber no solo el tema del fraude, sino del lavado de dinero, la operación que hicieron los agentes aduanales, y algo muy importante: ¿cómo es que los textiles o las telas ya están en venta en varios lugares del centro histórico de la Ciudad de México? ¿ cómo han hecho para comercializar con tanto dinero sin reportar ante las autoridades fiscales y lo más importante, ver la situacion migratoria de estas personas en el país? Las alertas ya estan en camino, y la justicia mexicana quiere dejar en claro que no se permitira que nadie se rompa las reglas.

Quizá no sepan, pero hace 3 años, una investigación como esta, dejo fuera a muchos agentes aduanales y a muchos importadores de textil chino, estaremos dándole seguimiento en este medio para conocer más cuales son las fortalezas y debilidades de la comunidad china en México.

Termino con una reflexión: al cerrarse Estados Unidos económicamente, necesitamos más aliados, y que por cierto sobran a nivel mundial los países que quieren comerciar con México. China lleva un camino andado en sus relaciones comerciales con México, sin embargo, al paso que van y con estos antecedentes como los que aquí se narran, la comunidad china podría próximamente perder su protagonismo en este tema.