Edomex sin alianza PRD-PAN: gran error

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Se agotaron los minutos del lunes 23 de enero y no se concretó la prometedora alianza electoral PRD-PAN para las elecciones del Estado de México. Terrible error de ambos partido, terrible. Pasará a los anales de la historia nacional como una gran pendejada. Un ejemplo de la brutalidad política en plenitud.

El terreno estaba más que abonado para sacar al PRI del Palacio de Gobierno del Estado de México, hecho sin precedentes que, además, hubiera servido para propulsar una alianza de similar naturaleza para las elecciones presidenciales del 2018.

Asimismo, dicha alianza hubiera propiciado el tránsito de México hacia un esquema político muy común en Europa y muy poco común en América Latina: los gobiernos de coalición de amplio espectro ideológico. Tanta falta que nos hacen, en este lado del mundo, los acuerdos estratégicos entre el centro-izquierda y el centro-derecha.

Mentira que el PRD y el PAN sean como el agua y el aceite. La verdad es que, desde que eran oposición al PRI en los años ochenta y noventa del s. XX, tienen muchas coincidencias o convergencias en temas como: federalismo, seguridad pública, combate a la corrupción, desarrollo sustentable, desarrollo urbano, gestión pública, migración, derechos humanos, sistema electoral, transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas, atención a grupos vulnerables, combate a la trata de personas, comercio exterior, energías alternativas, etc.

Y sus diferencias medulares, como en los casos del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario (y con excepciones), la legalización de las drogas (también con excepciones), las relaciones Iglesia-Estado y la industria petrolera, no llegan a constituirse como un obstáculo serio para elaborar planes, programas y proyectos compartidos.

En Europa, las alianzas de amplio espectro ideológico se centran en los puntos en común. Y, con respecto a los puntos divergentes, cada partido sigue su propia ruta. Así de simple.

Por eso, quien diga que en México no son posibles las alianzas entre el centro-izquierda (PRD) y el centro-derecha (PAN) es un pobre descerebrado. Y no sólo son posibles: son deseables. La democracia mexicana ganaría mucho con ellas.

¿Se imaginan sacar al PRI del Estado de México y luego de Los Pinos después de todo lo malo que han hecho sus gobiernos, a nivel nacional y estatal, en los años más recientes?

Pues esa oportunidad de oro se esfumó al menos para efectos del Estado de México, y, quizá, para todos los efectos electorales del 2017 y 2018.

¿Qué pasó, entonces?

Esencialmente, pasó que dentro del PRD todavía subsisten muchos “políticos tlacoyeros”, como Héctor Bautista, el líder de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN), de cierta importancia en el Estado de México.

Bautista es de esa clase de políticos que sólo se ven el ombligo. Son sumamente localistas, provincianos, pueblerinos. Les falta una visión amplia y un horizonte de largo plazo. Viven en el inmediatismo, con la sola intención de cuidar sus intereses feudales. No tienen proyecto de nación.

Mucho se dice que desde el gobierno de César Camacho Quiroz (1995-1999), Bautista negocia sus espacios políticos con el PRI del Estado de México antes que con las dirigencias nacional y estatal del PRD. Cierto o falso, lo que resulta claro es que a Bautista nunca le ha ido mal con los gobiernos mexiquenses del PRI: Arturo Montiel (1999-2005), Enrique Peña Nieto (2005-2011) y Eruviel Ávila (2011 a la fecha).

Pareciera que Héctor Bautista acuerda con el PRI-Edomex cuotas para diputaciones locales, diputaciones federales y ayuntamientos, a cambio de su pasividad y/o de su voto útil.

No resulta extraño, pues, que Héctor Bautista, líder de ADN, haya sido uno de los principales dinamiteros de la alianza PRD-PAN, beneficiando directamente al PRI y a sus aliados (PVEM-PANAL-PES).

Entre los dinamiteros estuvo también René Bejarano, líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) y del Movimiento Nacional por la Esperanza (MNE). Por lo visto, el “profe” Bejarano sigue practicando el juego de la doble cara: opera para el PRD cuando le conviene y, cuando no, juega sus cartas con otros actores políticos, justo con los que tienen buenas posibilidades de triunfar. Por eso, no nos extrañe que, desde el PRD, Bejarano lo mismo pueda operar para beneficiar a MORENA que para beneficiar al PRI.

Y no esperemos que Berajano renuncie a una práctica que le ha dado muy buenos frutos. No dejará el PRD porque no le conviene: el PRD es su base de operaciones. Finalmente, el partido de René Bejarano es el propio René Bejarano.

¿A quién terminará apoyando electoralmente René Bejarano en el Estado de México? Eso lo decidirá él a última hora, según se muevan los números. El profesor es fiel a su propio estilo.

Vanguardia Progresista (VP), la corriente fabricada a modo por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aprovechándose del cargo, también formó parte de los dinamiteros de la alianza PRD-PAN. Y se entiende su jugada, es muy elemental.

Básicamente, Mancera ha abierto dos caminos para su futuro político: a) candidato presidencial “de las izquierdas” en el 2018 (aunque él no pueda presumir ni trayecto ni proyecto “de izquierda”), y b) miembro del próximo gabinete presidencial si gana el PRI.

Ésas son sus cartas principales. Mancera tiene su Plan A y su Plan B, y, ciertamente, la alianza PRD-PAN le echaría a perder ambos.

Miguel Ángel Mancera siempre ha sido un advenedizo y un oportunista. Y sus principales operadores políticos, como el “chapulín” Héctor Serrano, siguen su escuela.

Y por supuesto que Mancera quiere, además, dejar a uno de sus grises oficinistas en la próxima Jefatura de Gobierno. Si se logra una alianza PRD-PAN para la Ciudad de México, difícilmente podría intentar colocar a uno de los suyos.

Por ello, no debe sorprendernos la evidente (y calculada) ineptitud de Alejandra Barrales en la negociación aliancista con el PAN: su misión era echarla a perder. Barrales defiende los intereses de su padrino y mentor, Mancera. Obvio, quiere ser su sucesora.

Finalmente, entre los dinamiteros también estuvo el Senador Miguel Barbosa, fiel aliado (y hasta arlequín) de Mancera y promotor de su candidatura presidencial. Todo está dicho.

Conclusión

Una idea prometedora y excelente se ha ido por el caño. En el Estado de México, el PRI sigue vivo y se ha fortalecido tras la frustrada alianza PRD-PAN. Lo peor de todo esto es que el tanque de oxígeno se lo dieron algunas corrientes del propio PRD.

En el Estado de México nadie tiene el triunfo asegurado, pero el PRI acaba de obtener un regalito de algunos de sus “opositores” de izquierda: una ligera ventaja que seguramente se incrementará cuando se sepa quién será su candidato.

Ahora podemos decir que el triunfo electoral en el Estado de México no dependerá de los votos duros de los partidos, sino de los votos útiles que puedan negociar los partidos con las otras fuerzas políticas.