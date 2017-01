México tiene opciones: Rafael Nava, COMCE

Por Sofía Salinas.

Rafael Nava y Uribe, presidente de la Sección América del Sur del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, en una entrevista exclusiva nos habló de las opciones que tiene México con los países del TPP ante la salida de Estados Unidos, aquí la entrevista.

Con la decisión que tomó Estados Unidos de salirse el TPP ¿en qué afecta, en el caso particular de México?

“México ya tiene tratados con varios de los países involucrados en el TPP, entre ellos, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá, Japón; y se iban a agregar al grupo, con los que no tenemos tratados, como son Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia y Brunei”.

Pero ¿Ya hay relación comercial con esos países?

“Si, existe relación comercial con todos los países, y ésta se iba a unificar, y esta unión iba a ser el bloque comercial más fuerte, actualmente, en el mundo. Sin embargo, al desbaratarse esta posibilidad, no se sepultan las opciones, porque el mismo presidente Trump y el presidente Peña, cada quien, en su discurso, hablaron de hacer tratados bilaterales, donde así convenga.

En ese caso, entonces, habría que considerar acuerdos bilaterales, por ejemplo, México Australia, México Nueva Zelanda, México Singapur, etcétera, este es el cambio.

El objetivo final sería el mismo, que México tenga relaciones con estos otros países, solamente, el tiempo que debería haber sido para ser factible de implementar el TPP en el 2018 pues seguramente se va a retrasar porque al iniciar muchos de estos acuerdos, desde cero, se podrían llevar más tiempo.

Claro, con todo lo que ya se trabajó, el punto de partida, si así conviene a las dos partes, podría ser parte lo que ya se acordó en el TPP, quitando las cosas que no convinieran y agregando lo que faltara, en cuyo caso, podría acelerarse el proceso. Esto es prematuro, todavía están dándose las decisiones, pero hay que empezar a trabajar”.

Pero si ya el TPP está firmado, el hecho de que Estados Unidos ya no esté, ¿significa que el acuerdo ya no podrá implementarse, en el 2018?

“Ya no se puede implementar porque hay una cláusula dentro del TPP que específicamente menciona un porcentaje de PIB mínimo de todos los países participantes; al salirse Estados Unidos, ese mínimo no se cumple y por consiguiente no puede haber el TPP tal como lo tenemos firmado y ya no puede aplicarse. No puede entrar otro país y si no están los 12 signatarios, si no está Estados Unidos o Japón, el requisito no se cumple, entonces ya no hay TPP como lo conocemos, tendría que rehacerse todo”.

Ante las medidas que está tomando Estados Unidos, ¿cómo tiene que reaccionar México en lo inmediato para salir adelante?

“El TPP no había entrado en vigor, entonces, no pasa absolutamente nada, es decir, no hemos perdido nada porque no teníamos nada; yo creo que México tiene opciones, buscar acuerdos comerciales con esos países y aprovechar los que ya tenemos con América Latina. Y el Nafta (TLCAN) sigue en vigor hasta que venga la decisión final, por lo que las exportaciones e importaciones con Estados Unidos y Canadá, siguen teniendo el mismo tratamiento”, concluyó.

