Mordaza informática a las agencias federales de Trump

Andrew Restuccia, Alex Guillén y Nancy Cook / www.politico.com

En estos primeros días de la presidencia de Donald Trump, las agencias federales de los Estados Unidos están tomando medidas drásticas en cuanto a la información y las redes sociales limitando la capacidad de los empleados para difundir boletines de prensa, tuitear o comunicarse con el público, según revelan memorándums emitidos por múltiples de estas agencias.

Los pasos para enmudecer a los empleados federales de la Agencia de Protección Ambiental (“Environment Protection Agency”, fundada por Richard Nixon el 2 de diciembre de 1970) y a los departamentos del Interior, Transportación, Agricultura y Salud y Servicios Humanos, expresan sus temores de que se desate una campaña en todo el gobierno, ante la promesa de Trump de seguir una agenda en franca oposición con su antecesor.

Las nuevas administraciones buscan desde hace mucho controlar los mensajes que emiten las agencias federales. Ahora los grupos vigías están preocupados de que las restricciones que pueda imponer la administración Trump puedan imponerse aún a los trabajadores federales, quienes están recuperándose de la decisión presidencial del lunes pasado de congelar las contrataciones y de permitir a los legisladores imponer recortes salariales drásticos a los empleados individuales.

“Este es un tiempo oscuro”, dijo Liz Purchia, quien encabezó la oficina de asuntos públicos en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la administración Obama. “La gente está nerviosa y asustada de lo que pueden hacer y lo que no. No quieren meterse en problemas y quieren hacer lo correcto.

“Es irónico que Trump haya basado toda su campaña en Twitter y las redes sociales, y ahora esté advirtiendo a al equipo que trabaja con él que no se comuniquen con el público”, agregó Purchia.

La Casa Blanca no respondió cuando se le solicitó comentar esta nota. Pero el equipo de Trump rechazó las críticas que afirman que están planeando embarcarse en una “cacería de brujas” contra los empleados federales.

El martes, ante los reporteros de la fuente, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que sigue revisando las restricciones de la agencia, pero agregó: “No pienso que haya sorpresa alguna de que hay un giro en la administración, vamos a revisar las políticas.”

“Aún así, una restricción a la información pública plantearía riesgos”, dijo Steve Lenkart, director ejecutivo de la Federación Nacional de Empleados Federales (NFFE). “Yo le aconsejaría a esta nueva administración que pise suave cuando ordene cualquier aumento en el grado de secreto sobre las operaciones o las políticas gubernamentales”, dijo. “Los americanos esperan un gobierno abierto, transparente y honesto.”

“Así que se trata de una combinación de directivos que buscan reducir substancialmente las comunicaciones y de ceñir el criterio de autocensura en todas las agencias, no sólo en la Agencia de Protección Ambiental (EPA)”, comentó Lark Corbeil, fundadora y presidenta de “Public News Service” (Servicio de Noticias Sociales con base en Boise, Idaho). “Es importante que el público comprenda que esto NO es normal, que NO es la manera en que las agencias públicas operan, que es muy ANORMAL y un motivo de preocupación.”

Trad.: Alfonso López Collada