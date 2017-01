General Motors reporta cifras históricas de financiamiento en México

México.- GM Financial México, el brazo financiero de General Motors México (GMM) reportó una colocación histórica de créditos automotrices durante 2016 con 177 mil 428 contratos, es decir, un crecimiento de 68.1 por ciento en relación al año 2015 y anunció nuevas marcas de financiamiento para este 2017.

En su reporte, la financiera señaló que con ello creció la participación de mercado en 6.4 puntos porcentuales al pasar de 12.4 por ciento en 2015 a 16.8 por ciento en 2016.

Durante el año pasado, en el que la industria automotriz mexicana registró crecimientos de doble dígito en ventas de vehículos nuevos, los volúmenes en ventas de GM Financial México lograron marcar un registro histórico de 177 mil 428 contratos, 68 por ciento más en relación a 2015 con una participación de mercado de 16.8 por ciento y una penetración dentro de las ventas financiadas de General Motors de 84.7 por ciento.

El director Senior de Ventas, Producto y Mercadotecnia de GM Financial México, Miguel Plazas dijo que “2016 tuvo condiciones idóneas para adquirir un vehículo nuevo o seminuevo a través de un financiamiento o arrendamiento”.

Esto, debido, entre otros factores, a que las condiciones de competencia y estabilidad del mercado mexicano de financiamiento, pero sobre todo a su estrecha y sólida relación con la red de distribuidores GM, dijo.

Los vehículos de General Motors más financiados por GM Financial durante 2016 fueron el Aveo con 49 mil 707 contratos; Spark con 41 mil 681 contratos; Sonic con 35 mil 020 contratos, Trax con 20 mil 622 contratos, Equinox con ocho mil 795 contratos.

La cartera al cierre del 2016 fue de 340 mil 692 contratos activos. “Somos líderes de financiamiento automotriz de las cuatro marcas de General Motors México a través de su red de distribuidores Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac; nuestra penetración sobre las ventas totales de GM en 2016 fue de 56.3 por ciento, la más alta de toda la industria para una financiera captiva”, aseguró Plazas.

Además de lograr récord de ventas en el año 2016, GM Financial México también alcanzó un hito de 85 años en el mercado mexicano y lo celebra lanzando en 2017 sus marcas comerciales de financiamiento Chevrolet Servicios Financieros, Buick Financial Services, GMC Financial Services y Cadillac Financial Services