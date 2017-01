Gobernador AMC refrenda respaldo de campechanos al presidente EPN

Ciudad del Carmen.- El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas expresó categóricamente el respaldo del pueblo campechano al presidente Enrique Peña Nieto, ante la afrenta a México del mandatario estadounidense, Donald Trump, al tiempo que pidió estar más unidos que nunca y anteponer los intereses del país a los personales.

“La hora de la nación llegó y es el momento de actuar con carácter, decisión y la firme convicción de que México y los mexicanos somos más grandes que cualquier desafío que se nos presente; no podemos ser amenazados por nadie; lo que decida el Gobierno de la República en favor del pueblo de México lo respaldaremos, lo apoyaremos decididamente todos los campechanos”, puntualizó Moreno Cárdenas en un discurso pronunciado durante la ceremonia de entrega del Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de América”, 2017, a la Universidad Autónoma del Carmen.

Dijo que en el plano nacional e internacional vienen momentos de grandes decisiones donde estará a prueba una vez más el carácter que distingue a México como nación soberana. “Estoy seguro que una vez más todos los mexicanos con el presidente Enrique Peña Nieto, representando al país, superaremos los retos que se nos presenten por delante. Tenemos que demostrar de qué estamos hechos los mexicanos”, señaló.

Comentó que es la hora definitiva para construir un nuevo crecimiento, horizonte de desarrollo y bienestar social para todos, pero para ello, agregó, se necesita de la unidad de todos los carmelitas, campechanos y mexicanos.

“Quiero ser firme, claro y categórico: La afrenta es del presidente Trump y no del pueblo norteamericano”, precisó Moreno Cárdenas al subrayar que la postura del mandatario estadounidense plantea riesgos para las futuras generaciones, por lo que es necesario defender la dignidad del pueblo mexicano haciendo equipo y trabajando en unidad.

“Aquí no hay colores, aquí no hay partidos, aquí no hay nombres y no hay apellidos; aquí hay un sólo nombre: nuestra patria, nuestro país, nuestro México”, concluyó el titular del Ejecutivo estatal.