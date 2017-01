“Si no pagan, ni vengan…”

Por Francisco Garfias.

A las 7:55 horas comenzó el fandango. El mensaje “si no pagan no vengan” que Donald Trump dirigió a las autoridades mexicanas en su cuenta de twitter cancelaba de facto la programada visita del presidente Peña a Washington, el 31 de enero.

El jefe de “La Casa de los Blancos” –a eso se redujo- se adelantaba de este modo al anuncio que tres horas después haría el mandatario mexicano, con el respaldo de todo el país, oficializando la anulación del encuentro.

Trump había decidido golpear primero, antes de verse públicamente desairado por Peña. El gringo dijo unilateralmente que la cancelación del encuentro fue en “acuerdo mutuo” con Peña Nieto.

Y mas tarde volvió a hablar para su tribuna: no habrá reunión hasta que México trate a Estados Unidos con ”justicia y respeto, no hay otra opción”, subrayó.

El argumento del magnate es que el TLC, desde su inicio, sólo ha beneficiado a México. Hay un déficit comercial de Estados Unidos de 60 mil millones de dólares, dijo.

Su grosera postura contrastaba con las cordiales palabras que había pronunciado la víspera ante legisladores republicanos.

Esa vez dijo que el muro beneficiaria a ambos países.“Ayudará a controlar la migración ilegal de Centroamérica en México y a combatir a los cárteles de la droga”.

Hasta “amigos” nos llamó a los mexicanos.

¿Porque de la noche a la mañana el radical cambio de tono?

El colega Jaime Hernández, corresponsal en Washington durante más de una década, tiene su hipótesis al respecto.

“Mi sospecha es que desde la noche del miércoles se enteró de que EPN cancelaría su visita. Su yerno (Jared Kushner) o algún otro funcionario seguro se lo dijo, después de hablar con Videgaray”,

El canciller mexicano pasó diez horas negociando con miembros del gabinete los temas de la abortada visita del presidente Peña en “La Casa de los Blancos”

A Trump no le bastó con el “si no pagan no vengan”. A través de su vocero, Sean Spicer, anunció que todas las importaciones mexicanas serán gravadas con un 20 por ciento.

Los recursos que de allí se obtengan sería utilizados para financiar el muro, aunque admitió que la medida no es aplicable en lo inmediato por los tratados comerciales en vigor.

Pero como dijo el maestro Joaquín López Dóriga –no le digo teacher por aquello de spanish only—eso es algo que a Trump “le vale madre”.

El canciller Videgaray se refirió también a este impuesto, en la rueda de prensa que ofreció en la embajada mexicana.

“Un impuesto a las importaciones a productos mexicanos no es manera de hacer que México pague por el muro, sino el consumidor norteamericano, que pagaría más caros los aguacates, las lavadoras, las televisiones”, advirtió.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, se acercó ayer a su colega del PAN, Fernando Herrera, con la intención de disuadirlo de asistir a la reunión en Los Pinos a la que fueron invitados este viernes los coordinadores parlamentarios en el Senado de la República.

Según la versión que nos dio el propio jefe de la bancada del PRD, le advirtió al panista: “Si vamos, al rato tendremos la plaza de la Constitución llena de cetemistas y cenecistas…”

El poblano parecía decidido a rechazar la invitación, pero más tarde matizó su postura. “Lo voy a consultar con mi bancada y con el panista Herrera para que me informe si la reunión es de apoyo a Peña Nieto. Si es así no asistiré”, aseveró.

La invitación a Los Pinos se enmarca en el mensaje a la nación que el presidente pronunció luego de que Trump firmara las órdenes ejecutivas para ampliar el muro en la frontera y privar de fondos a las llamadas “ciudades santuario- como Los Ángeles, Nueva York, Chicago,Filadelfia- que protegen a los indocumentados-

Peña nieto se reunirá también con los diputados alrededor de mediodía.

Por fin se le hizo. Alfredo del Mazo será el candidato del PRI al gobierno del Estado de México. Ya pidió licencia como diputado federal. Amarró la postulación por el método del dedazo. Será abanderado “de unidad”.

El ahora diputado federal con licencia esperó seis largos años para concretar su sueño de abanderar al PRI en la elección de gobernador de la entidad. Su primo Enrique Peña se la debía.

Su postulación fue confirmada ayer por Carolina Monroy, secretaria general del PRI.

Esta vez no hubo un Luís Videgaray que se le atravesara como en el 2011 e inclinando la balanza en favor de otro aspirante. Al gobernador Eruviel Ávila no le alcanzó la fuerza para evitar que Del Mazo fuera postulado.

Los que saben dicen que Eruviel hubiese preferido a Ana Lilia Herrera o a Carlos Iriarte., identificados con Arturo Montiel. El gran elector se decantó por su pariente.

Alfredo no la tiene fácil, a pesar de que abortó la coalición PAN-PRD en la entidad. Saboteadores al servicio del sistema como Héctor Bautista, dirigente de la corriente perredista ADN, se salieron con la suya.

En el amarillo, Josefina Vázquez Mota no acaba de animarse a dar el sí. El diputado Ulises Ramírez quiere una elección o fandango. Entidad interna del candidato. Sabe que la gana fácilmente.

Delfina Juárez, abanderada de Morena, sube rápidamente en las encuestas y ya es una posibilidad.

* * *

0238 no es un número de emergencias. Es el que aparece en la ficha el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a quien le fue dictada prisión preventiva de un mes como medida cautelar. Ya lo tienen guardado.

El hombre será enjuiciado por posible comisión de peculado y daño al patrimonio del Estado.

FIN.