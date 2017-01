10 cosas que toda mujer debe saber para disfrutar mejor del sexo

México. En cuestión de sexo no hay absolutos ni últimas palabras, pero si ciertas cosas que pueden ser determinantes a la hora de mejorar o disfrutar más de una experiencia sexual.

¿Listas? Tomen nota.

1. Esa posición puede cambiar.

Atrévete a cambiar. Probablemente en tu temprana juventud te emocionaban las acrobacias en la cama, pero ahora buscas una conexión más fuerte con tu pareja. (¡O de pronto es al revés!). Lo que ambos buscan, tanto emocional como físicamente, puede cambiar con el tiempo, dice Mary Jane Minkin, MD, una profesora de obstetricia y ginecología de la Escuela de Medicina de Yale. Presta atención a lo que estás sintiendo (o a lo que no sientes) y adáptate a eso en compañía de tu pareja.

2. Olvida las inseguridades con tu cuerpo

Créelo. Él no está escaneando tu cuerpo en búsqueda de imperfecciones mientras tienen sexo. ‘Cuando están excitados, los hombres experimentan una especie de coctel neuroquímico que los nubla’, dice el experto en sexo y terapeuta Ian Kerner, PhD, autor de She Comes First. En otras palabras, él estará tan abrumado con la emoción que no tendrá tiempo (ni ganas), para notar tus ‘fallas’. Deja a un lado los complejos sobre tu cuerpo y empieza a divertirte igual que él.

3. Los clichés del sexo son clichés por alguna razón:

¡Funcionan! Reserva una habitación de hotel. Arregla una cita. Toma un baño de espuma. Compra velas aromáticas. Sí, son un cliché… pero funcionan.

4. Necesitas un tiempo de transición antes de tener sexo.

Hoy fue un día agotador: tuviste un examen sin final, una reunión con tu cliente, tu jefe andaba de las peores pulgas, etcétera. No te sientas entonces en la obligación de pasar de esto a ser en una diosa del sexo. Respira, descansa, toma una ducha y pídele que te consienta. Después de esto seguramente tendrás más ganas.

5. La masturbación no es sólo para solteras.

Es simplemente divertido y puede ponerle un extra componente a tu sesión de sexo. Pueden hacerlo mutuamente sin dejar de estar conectados y a veces les en-can-ta.

6. Preocuparte por tener un orgasmo es la mejor manera de alejarlo.

Cuando tu mente te controla y te dices a ti misma, ‘No voy a llegar… concéntrate… … ¿qué me pasa?’, estás pensando, no sintiendo. Déjate llevar y verás como te relajas y lo disfrutas.

7. No finjas

No solamente estás perdiendo el tiempo sino que no le estás haciendo ningún favor a tu pareja. Si en vez de direccionarlo lo engañas con gemidos mientras piensas en la lista del mercado, él no tiene forma de saber que no estás disfrutando como deberías. De hecho, las mujeres que fingen en exceso son una de las cosas que ellos no soportan a la hora del sexo.

8. No tienes que ser una experta…

No tienes que aprenderte el Kama Sutra de memoria para satisfacerlo. ‘Hay muchos caminos hacia el orgasmo masculino’, sostiene Kerner. Mientras prestes atención a sus reacciones y te abstengas de hacer movimientos que causen dolor (a menos de que él quiera) no tendrás queja alguna.

9. …pero tampoco seas mojigata

Adiós a los días en que pasabamos más tiempo preocupadas que conectándonos con el otro a la hora del sexo. No se vale sentir que soltarnos demasiado es sinónimo de que somos fáciles y no somos material de calidad. No te averguences nunca de disfrutar el sexo ni dejes que un hombre te haga sentir que está mal la forma en la que disfrutas. Si es así, más vale decir… “neeext”.

10. No te cierres a la posibilidad de nuevas cosas

No asumas que nada puede sorprenderte y que ya tienes claro a lo que estás dispuesta y a lo que no. Fantasea y déjalo fantasear. Juguetes, tríos y otro tipo de experiencias pueden ser grandes y placenteras sorpresas.

y… ante todo, cuídate siempre

Nadie más va a hacerlo por ti, entonces más te vale que tomes tu seguridad mental y física en tus manos. Nada te permite disfrutar al máximo y ser libre en la cama como tener la plena certeza de que lo estás haciendo bien y sin asumir riesgos innecesarios.

