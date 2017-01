México se debilita, Q. Roo y sus excesos

Por Miryam Gomezcésar.

Costó caro a los mexicanos el aprendizaje del canciller Luis Videgaray Caso. Situados en la encrucijada, cuando el rumbo de la economía es incierto para el país, en el bolsillo se siente. Cuando leemos que la inflación llegará al 5.20 % a fin de año según datos del director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá al diario El Econimista, cualquiera se preocupa.

Ésta semana se dio a conocer el resultado de los estudios de Transparencia Mexicana, de 176 países, México ocupa el lugar 123, ubicado en el último sitio en la lista de naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Quisiéramos ser parte de una nación fuerte, pero tenemos un gobierno que nos debilita. Mucho de lo que sucede a México en este momento está ligado a la corrupción y la impunidad. No hemos sido capaces de organizarnos ni reaccionar a tiempo. Permitimos el desorden en los gobiernos, sus excesos y su machacona diatriba. Sin garantías ni seguridad que se respeten, tenemos leyes que no se aplican.

¿Quién complica las cosas?

Voltear a los congresos es obligado, para bien y para mal, ahí todo se resuelve. En este momento en que el desencuentro de los presidentes Trump/ Enrique Peña Nieto cimbró al país, en Quintana Roo ¡Aleluya, tenemos nuevos ricos!

En el pasivo Chetumal, ahí donde la vida es tan tranquila que hay horas en que ni las moscas vuelan, ocasionalmente se llegan a ver aglomeraciones de tránsito por las principales calles, avenidas y la bahía, pero nunca como en las grandes capitales, cuando hay que llegar a algún destino a la hora que sea, en la capital de Quintana Roo las cosas se toman con calma. Ahí, donde todo se ve, todos observan, es una sociedad aparentemente quieta.

Así, pese al legítimo derecho del presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura en el Congreso local, diputado plurinominal del PRD, Emiliano Ramos, para hacer lo que se desee con sus ingresos, acostumbrado como está a la vertiginosa vida en la zona norte, decidió adquirir una envidiable motocicleta Harley Davison para transportarse en Chetumal ¡faltaba más!

El cada vez más robusto perredista eligió ese vehículo para acudir al congreso, sólo que por aquello de la inseguridad en la zona norte, en Chetumal él transita en su impecable moto escoltado con su flamante camioneta por esos guaruras mal encarados que cuidan al folclórico representante popular de si mismo.

Pero no es caso aislado porque el rey ¡perdón!, quise decir el también diputado plurinominal del PAN Eduardo Martínez Arcila, que entendió que su destino era rodar y rodar, decidió hacerlo en una lujosa camioneta.

Cuestionado como está por los problemas que se empolvan en su escritorio, intentó justificar la inversión en camionetas para sus compañeros legisladores con aquello de que un vehículo (y la gasolina, claro) es indispensable para regresar a sus demarcaciones, aunque quienes representan los distritos de la zona norte, sólo son vistos en los eventos de los alcaldes y del gobernador.

¿Alguien dijo austeridad?

El mandatario ha insistido hasta el cansancio en la imagen que quiere imprimir a su mandato. A últimas fechas y tras las acciones de violencia del crimen organizado en Playa del Carmen y Cancún, pidió a sus subalternos hablar de Quintana Roo como destino seguro para el turismo. Mandaron a hacer un video donde todos hablan maravillas de este impresionante paraíso.

Hasta ahí es correcto pero, hay temas que no deben esconderse sino enfrentarse, tal vez por eso da la impresión que pronto hará cambios en su gabinete. Aunque Carlos Joaquín tiene temple, todo tiene un límite y conoce las consecuencias de tener un doble discurso. Por un lado hablar de austeridad, sobriedad, de solidaridad, preocupación y acciones para responder a las urgencias sociales y por otro, sus colaboradores exhiben excesos y abuso de recursos como si se tratara de potentados.

Cuando la mesura es obligada en una ciudad donde esas cosas resaltan y contrastan con las limitaciones de sus habitantes, las consecuencias se pagan. Lo que hacen los funcionarios de ostentar que son escoltados por guardaespaldas armados en vehículos de lujo que no pasan desapercibidos, ese exhibicionismo es un error. Por eso, es obvio que pronto rodarán cabezas. A nadie conviene parecer un gobierno maquillado cuando lo único seguro en estos tiempos, son las fechas electorales.

Sabia virtud de conocer el tiempo, como escribiera don Renato Leduc

En Morena no todo es lo que parece y, a pesar de que las circunstancias nacionales favorecen el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador de cara al 2018, ese movimiento político en Quintana Roo no ha logrado sacudirse la pesada losa de las figuras públicas tramposas que lo merodean aunque a algunos sí los han bateado, los priístas que quedaron fuera del gobierno en la pasada elección no pierden la esperanza de regresar al poder por el partido que se preste. La coyuntura nacional que podría favorecer a Morena es un postre apetecible, ellos lo saben.

En este escenario, los interesados que por un lado amagan con desertar de las filas del raquítico priísmo, por otro hacen ojitos a José Luis Pech Varguez a quien se han acercado por la posibilidad que tiene el líder estatal, de cimentar su camino.

Al preguntar a Gabriel Mendicuti si su corazón late por Morena, el ex secretario general de gobierno en el régimen de Roberto Borge, responde sonriente “aunque en este momento me dedico a atender mis negocios, no lo descarto”. ¿Te has reunido con José Luis Pech?, pregunté. Escueto afirma “Somos muy amigos”.

Si lo anterior dice algo, en la misma línea están el diputado federal borgista, José Luis “Chanito” Toledo Medina, el ex senador y ex líder estatal del PRI, Eduardo Ovando entre otros, que han sido beneficiados en exceso (ellos y su familia) por los gobiernos priístas, que criticaron con rudeza innecesaria su insurencia y que se prestaron a la guerra sucia contra Morena en la pasada contienda, hoy llaman su amigo al ex funcionario ex priísta, ex rector y hoy líder estatal de ésta nueva opción política ¡Sinceridad ante todo, pues!