¿Realmente qué necesitamos para ser felices?

Dra. Jenev Caddell / Trad.: Alfonso López Collada

Hace cinco años 268 alumnos de la Universidad de Harvard fueron seleccionados para participar en una investigación cuyo objetivo era determinar qué factores están vinculados a la salud, felicidad, al éxito y bienestar de la gente. Este estudio, conocido como “Harvard Grant Study”, fue conducido durante décadas por George E. Vaillant, psiquiatra que publicó sus hallazgos en un libro titulado Triunfos de la Experiencia (“Triumphs of Experience”, 2012), actualmente uno de los más vendidos en Amazon. Su larga investigación observó a los sujetos a partir de que se titularon en la universidad y hasta su vejez, que en algunos casos superó los 90 años de edad.



Aunque la muestra de sujetos participantes en el estudio fue pequeña en número y restringida en sus rasgos –todos fueron jóvenes blancos estudiantes de Harvard–, los resultados fueron interesantes, por decir lo menos. Aquí mencionaremos algunos de sus más relevantes hallazgos, incluyendo qué necesitamos para ser felices.

El amor supera a todo lo demás

En su investigación, Vaillant descubrió que el factor que mejor pronostica la felicidad es el amor, y más específicamente la capacidad de amar y ser amado. Como lo dijo durante en una entrevista, “La felicidad es el amor. Punto final.” No es un asunto de dinero, títulos profesionales o puesto de trabajo, sino de relaciones humanas.

Investigaciones posteriores sobre psicología y neurociencia confirman que entre más conectados estamos con las personas que nos rodean, más felices somos; las relaciones sanas recargan nuestro cerebro, y el naciente campo de la neurobiología interpersonal es el encargado de estudiar quiénes somos, en relación con la gente que nos resulta importante en la vida.

Entre más cálido seas, más rico y feliz serás

Vaillant encontró que un signo que anticipa el éxito económico es tener relaciones cálidas con los demás. De hecho detectó que el hombre que calificó más alto en términos de relaciones cálidas, tenía un ingreso promedio que superaba por más de 114 mil dólares anuales al ingreso más alto que habían tenido los sujetos que tuvieron las relaciones menos cálidas.

El alcoholismo fue la fuerza más destructiva en la vida de los hombres

Se encontró que el alcoholismo tenía una alta relación con el divorcio de los hombres estudiados con sus esposas. Su consumo excesivo se vinculó también a la depresión. Junto con el tabaquismo, el alcoholismo fue la principal causa de muerte en el grupo de estudio. Vaillant también encontró que el abuso del alcohol casi siempre precedía a la aparición de problemas en sus vidas, y no al revés.

Tenemos mucho más que ver nosotros que la genética con el rumbo de nuestras vidas

El estudio detectó una maduración significativa entre muchos de los hombres observados. Por ejemplo, un sujeto que originalmente fue registrado como uno de los sujetos menos felices -incluso en un punto intentó suicidarse- le dio un giro a su vida. Consiguió ayuda mental adecuada, posteriormente se casó y terminó siendo uno de los más felices del grupo de estudio.

La investigación reportó que los sujetos que tuvieron un buen desempeño en su vejez no necesariamente eran los que en su edad media fueron felices y exitosos; y lo mismo a la inversa: los más felices en su edad adulta no siempre eran felices en el ocaso de sus vidas. De esto se deriva que, en su mayor parte, nuestra vida no está determinada por nuestros genes sino por lo que decidimos hacer con ella.

Disfruta donde estás

Vaillant señala que este estudio deja una lección digna de llevarse a casa: disfruta el “aquí y ahora”, que es donde estás. Goza el momento presente y permítete amar y ser amado; y si en algo te pareces a los 268 sujetos del estudio Harvard Grant, la felicidad será tuya.

Fuentes: Vaillant, G. (2012). Triumphs of experience: The men of the Harvard Grant Study. Harvard University Press: Cambridge, MA. / veywell.com

