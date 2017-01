“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

Nuevas Reglas IFT atacan libertad de expresión

Como hace muchos años no se veía, ante los acontecimientos registrados esta semana tras el arribo de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos, el Presidente Enrique Peña Nieto se vio obligado a adoptar una postura firme de rechazo, al Muro Fronterizo y a la pretensión de que fuera nuestro país quien absorbiera el costo de dicha obra. Aunado a lo anterior, el mismo viernes 20 al tomar protesta, el magnate dejo en claro su intención de revisar el Tratado de Libre Comercio y su pretensión de poner a nuestro país en el banquillo de los acusados.

El Gobierno de Canadá, el tercer miembro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, desde la semana pasada mostró el abandono a nuestro país en el acuerdo, y de inmediato se abocó a establecer las condiciones para que los convenios comerciales, fueran binacionales y sin buscar los mismos intereses o beneficios.

Este jueves partidos políticos, líderes sociales, Gobernadores y legisladores han unido sus voces en apoyo a la decisión de Enrique Peña Nieto. Desde 1985 tras los sismos que azotaron a la Ciudad de México, un Presidente no recibía el respaldo de la sociedad en su conjunto, lo que viene a dar una bocanada de oxígeno a una administración que tenía todas las opiniones en contra.

El viernes el Presidente recibió en principio a los Senadores de la República, y por la noche se reunió con los Gobernadores, recibiendo el absoluto apoyo a la decisión de no pagar el Muro fronterizo, y rechazar gravámenes y condiciones comerciales adversas, que pongan en desventaja a nuestro país.

Voces a favor y en contra de la política exterior de Trump

Tómelo con Interés .- Esta Semana distintos analistas han destinado espacios al análisis de las Reglas que en las últimas semanas del 2016, emitiera el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante las cuales pretende a partir del 1 de febrero, y con el pretexto de defender los derechos de las audiencias, coartar la libre expresión de las ideas de conductores y analistas de espacios informativos en radio y televisión.

No es la primera ocasión en que en el sector, valiéndose falsamente de los derechos de las audiencias, pretenda establecer medidas de control para los medios electrónicos y digitales. Tal pareciera que las autoridades no han tomado conciencia de cómo los medios de comunicación, interactúan en la actualidad con sus audiencias, y de cómo la opinión de los televidentes y radioescuchas influye incluso, en la línea editorial de muchos programas. En fin que se ha pretendido a estas alturas llegar a ejercer un control tan férreo, que ni los gobiernos socialistas actuales lo tienen. Hay quienes no dejan pasar una oportunidad para vestirse de Héroes, y acomodarse como defensores de la libre expresión, como lo intento el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. A él le queda mejor, buscar cada semana temas coyunturales que abordar, en lugar de abocarse al caos de Ciudad por obras mal planeadas, o al avance de la Inseguridad en una metrópoli en la que distintos grupos y organizaciones delincuenciales se pelean el control de las zonas.

Lo que si queda claro es la poca o nula sensibilidad de los Comisionados del IFT, que pretenden bajo el escudo de defender a las audiencias, privar la libre expresión de periodistas y comunicadores, en detrimento de la calidad y del derecho a la información de los mexicanos.

El muro desde los noventas se ha apuntalado en diversos puntos de la frontera entre Texas y México

Tómelo con atención.- El pasado miércoles, el Presidente Donald Trump siguió cumpliendo sus promesas de campaña, y le tocó el turno al Muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Si bien el magnate se ha enfocado en mostrar su odio hacia nuestro país, también es cierto que el fortalecimiento fronterizo ha sido un tema de presión para las negociaciones bilaterales. El Muro o franja divisoria, por llamarla como la quieran llamar, se ha apuntalado en diversos puntos de la frontera entre Texas y nuestro país, desde los años noventa y principios de este siglo. Sin embargo, las autoridades norteamericanas nunca han acabado de afianzarlo en su totalidad, ya que saben que siempre puede ser el garrote o la zanahoria con la que lleven a las autoridades mexicanas a una negociación.

Ha sido curioso escuchar a Donald Trump, que tan mal se ha expresado de México a lo largo del último año, fingiendo demencia y hablando de que a los Estados Unidos les beneficia un México sólido, con una economía fuerte y que asegurar la frontera, es en el fondo una medida que beneficiará a ambas naciones. También es relevante la forma en que nuestra moneda en cuestión de minutos, puede variar su paridad frente al dólar, dependiendo del buen o mal momento en el discurso de Donald Trump. No recuerdo un personaje o líder que manipulara de esa forma la paridad cambiara de nuestro peso.

En fin que él miércoles pasado líderes de opinión, analistas, Políticos, dirigentes empresariales y sociales, alzaron la voz en favor y en contra del Presidente norteamericano, así como sobre la actitud que debería asumir Enrique Peña Nieto y el Gobierno de México, frente a la política exterior de Donald Trump. El punto ha llegado a tal grado, que hasta la oposición se une y le ofrece apoyo y fortaleza, a un debilitado Gobierno como el de Peña Nieto.

Si bien Trump ha dejado en claro que no nos quiere y que nos hará cambiar, de inicio debemos estarle agradecido porque ha logrado lo que en muchos años no observábamos y es, por instantes, unificar a todos los mexicanos en una voluntad común de defensa.

