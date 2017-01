Ministro sugiere a Netanyahu disculparse con México por apoyar a Trump

Jerusalén. El ministro israelí del Interior, Aryeh Deri, se sumó a las críticas al jefe de Gobierno, Benjamin Netanayu, por el tuit en el que ayer expresó su respaldo al presidente de EEUU, Donald Trump, en la construcción de un muro en la frontera con México.

“No entiendo por qué tuviste que hacerlo. Eso es un asunto interno”, espetó Deri a Netanyahu hoy durante un encuentro en el que le sugirió disculparse, según informó el diario digital Ynet.

“Creo que sería deseable que reconsideraras esto. Incluso tuitear una disculpa en Twitter y yo lo compartiré. O tuitearé en tu nombre”, dijo el ministro, a lo que Netanyahu le instó a ponerse en contacto con el ministro de Exteriores, del que él es titular.

Y se defendió diciendo: “Yo no he entrado en la materia, con todo el respeto. La discusión entre EU y México no es sobre si habrá un muro. El debate es sobre quién financiará la construcción y yo no he entrado en eso, así que no me estaba involucrando en un asunto de América y ciertamente no estaba interfiriendo”.

Israel trataba hoy de rebajar los efectos del encontronazo diplomático con México que provocó un mensaje del jefe del Gobierno en el que decía que Trump “está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”.

Después, el portavoz del Ministerio de Exteriores israelí, Emanuel Nahshón, publicó también en un tuit que decía que Netanyahu “se refería a que estamos dispuestos a compartir con otras naciones nuestra particular experiencia en seguridad. No expresábamos ninguna posición sobre las relaciones entre México y EU”.

México, por su parte, emitió una queja al Ministerio de Exteriores israelí con “su profunda extrañeza, rechazo y decepción” por el comentario, y señaló que el país “es un amigo de Israel, y debe ser tratado como tal por su Primer Ministro”.

La oposición israelí calificó el gesto de “grave error” y Yair Lapid, líder del partido Yesh Atid, dijo que se trataba de “una declaración de guerra innecesaria a México y a los hispanos”.

Excélsior