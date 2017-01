Precandidato por consigna

En paralelo al sainete que encabezó en Los Pinos el pasado 27 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto, dio su voto de confianza a su primo Alfredo del Mazo Maza, para que sea el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado de México. En el camino quedó la otra prima, Carolina Monroy del Mazo, secretaria general de ese partido, levantando su naricita respingada. Ya será para la próxima.

Lo que se anunció como la gran cumbre anti-Trump, le sirvió a Peña Nieto para lavarse la cara y recuperar algunos puntos de credibilidad, pero no del pueblo llano, sino de sus congéneres, integrantes de la clase política, de la clase empresarial y de la burocracia dorada. En la gran mesa de formato ruso, ornamentada con ramos de flores, no fueron requeridos los campesinos auténticos, ni los obreros de carne y hueso, ni los estudiantes de universidades públicas. Son personas non gratas. Desentonan en el recinto de utilería.

Tantos pronunciamientos de adhesión en torno a una decisión tardía, homologaron las plataformas de los institutos políticos, algunas tan disímbolas o francamente contrarias a la del partido en el poder; sin embargo, el milagro se dio. La inminente catástrofe anunciada por el neoyorkino Donald Trump fue conjurada en esta reunión de notables. La cereza del pastel fue colocada por el dueño del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador quien, con instinto felino, calculó que malquistarse con los ocasionales defensores de la patria, le acarrearía pésimos dividendos a sus aspiraciones para 2018.

En el casino de enfrente se tiraron los dados a la mesa; los malpensados dicen que estaban cargados, nomás porque el suertudote es Alfredo del Mazo Maza, tercero en la dinastía forjada por su abuelo Alfredo del Mazo Vélez y por su padre Alfredo del Mazo González, ambos gobernadores de la entidad mexiquense. Alfredito, como le llaman sus cercanos y, de acuerdo con las profecías del oráculo de Delfos, podría ser el próximo ocupante del palacio de gobierno ubicado en Toluca. Un descendiente más de la aristocracia atlacomulquense.

Del Mazo Maza fue presidente municipal de Huixquilucan en el período 2009- 2012. Durante su gobierno, el crimen organizado tuvo una presencia destacada en la comarca. “La Mano con Ojos”, una célula de la organización delictiva comandada por los hermanos Beltrán Leyva sentó sus reales también en otros municipios mexiquenses: Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, así como en el sur del entonces Distrito Federal. El líder de la banda delictiva era Óscar Oswaldo García Montoya, apodado “El Compayito”. Sinaloense para más señas.

El criminal, para reivindicar su fama de matón decía haber asesinado personalmente a 300 víctimas, y ordenado la ejecución de 300 más. “El Compayito” se convirtió en un dolor de cabeza para la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes quien, tras varios meses de investigación logró capturar al matarife y a una veintena de sus compinches el 11 de agosto de 2011 en el sur de la hoy Ciudad de México. Entre los detenidos había 16 elementos de la Policía Municipal de Huixquilucan, quienes brindaban protección al grupo delictivo. El alcalde en ese entoces era el hoy precandidato por consigna, Alfredo del Mazo Maza.