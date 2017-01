Rihanna llama ‘cerdo inmoral’ a Trump por política migratoria

México. La cantante Rihanna catalogó al actual presidente estadunidense, Donald Trump, como un “cerdo inmoral”, tras el endurecimiento y puesta en práctica de su política migratoria, con el decreto que limita la entrada a ciudadanos de siete países de Oriente Medio.

La estrella barbadense del pop se indignó al saber que la medida busca limitar la entrada a EU por 90 días a los originarios de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen como medida “preventiva” ante inminentes ataques terroristas.

“¡Indignada! ¡La noticia es devastadora! ¡EU está siendo arruinado ante nuestros ojos! ¡Qué clase de cerdo inmoral tiene que ser uno para realizar tal mierda!”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

El decreto para “Proteger a la nación de la entrada de terroristas extranjeros a EU” (Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States, en inglés) fue firmado por el presidente Donald Trump el pasado 27 de enero.

Rihanna —cuyo nombre real es Robyn Rihanna Fenty— nació en Barbadoshace 28 años, pero a la edad de 16 años se trasladó a Estados Unidos para hacer una carrera en el mundo del espectáculo.

Redacción/Excélsior