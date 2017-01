La (relativa) importancia de la habilidad para comunicar

Por qué las destrezas comunicativas no son la clave para mejorar tu relación

Si le preguntas a varias personas por separado cuál consideran que es la clave para un matrimonio feliz, más del 60 por ciento te dirá que la comunicación. Y sí, no puede negarse que es muy importante en cualquier relación –amistad, paternidad, amor, asociación,…–, pero en este artículo te diremos tres factores que por lo regular son soslayados cuando se busca qué hay que hacer cuando se trata de salvar una relación se tambalea.

Qué pasa cuando la relación corre peligro

Tal vez cuando has buscado consejo par resolver problemas de tu relación de pareja, te han dicho que ejercites tus destrezas comunicativas; por ejemplo, que armes tus frases poniéndolas en primera persona: “Pienso”, “Creo”, “Opino”, “Hice”,… Si sigues este estilo de terapia, llamada “Terapia de Enfoque Emocional”, las habilidades de comunicación por sí solas te servirán muy poco para salvar tu relación en la etapa del estira y afloja.

Las relaciones que corren peligro se caracterizan porque su conexión emocional está amenazada. Cuando la pareja no puede conectarse entre sí en un nivel emocional, una angustia profunda invade a las dos partes. Sus cerebros no logran procesar la información sin distorsionarla, las hormonas del estrés fluyen por sus venas y experimentan una variedad lamentablemente amplia de emociones negativas.

Tal vez te haya tocado vivir una de esas peleas de pareja en las que te hierve la sangre, en buena medida porque sientes que no te ven, ni te escuchan, ni importas. Puede ser algo realmente frustrante, desalentador hasta volverse imposible de resolver. Es el punto en el que la desconexión entre ambos hace que las palabras que eligen para comunicarte sean mucho menos importantes que el mensaje emocional que va envuelto en ellas y que el tono con el que se dicen.

Tus cerebros izquierdo y derecho, y cómo influyen en tu relación

Las habilidades de comunicación verbal y el lenguaje son regulados por el hemisferio izquierdo del cerebro. Las emociones transmitidas por el lenguaje no verbal –tono, lenguaje corporal y expresión facial–, son controladas por el lado derecho del cerebro. Por lo general se dice que tenemos cerebro derecho o izquierdo, según sea el hemisferio dominante.

Las habilidades de la comunicación verbal tienen que ver con lo que se dice, y se relacionan con el hemisferio izquierdo del cerebro: el racional. La parte emotiva de los mensajes es la que se involucra cuando las parejas se transmiten sus emociones y lo hacen, sabiéndolo o no, por medio de sus “cerebros derechos”. En estos casos importa mucho más cómo se dicen las cosas, que lo que se dice.

Volvamos a un punto que antes mencionamos: que una relación angustiosa responde a una conexión emocional tensa. Cuando la conexión es tensa y la persona está angustiada, ni todas las capacidades de comunicación verbal y emocional del mundo, sumadas, pueden ayudar. ¿Por qué? Porque las emociones tienen más peso específico, más carga significativa, y opacarán cualquier contenido objetivo que uno de los integrantes de la pareja quiera hacer llegar a su contraparte.

El dolor social es real

Ser incapaz de conectarte con tu pareja en el plano emocional, puede causarte “dolor social”. Sucede que el dolor social se localiza en el mismo sitio del cerebro, junto al dolor físico. El dolor social (por ejemplo fracasar al querer conectarnos con nuestra pareja) es percibido por el sistema humano como un peligro, más que como dolor físico. Cuando la conexión entre una pareja es tensa, los dos integrantes se perciben como si estuvieran constantemente, no en posición de vida, sino de supervivencia. Y, claro, las habilidades comunicativas no ayudan mucho cuando alguien está sólo tratando de sobrevivir.

Lo que necesita una relación que peligra, si no tiene habilidad para comunicarse

Si una relación corre peligro por tener una conexión emocional angustiosa, lo más urgente será reparar esa conexión. Los participantes deben estar alerta de lo que sucede en el plano emocional y asumir mutuamente los riesgos de ser vulnerables, compartiendo su experiencia sentimental interna. Se trata de que se sientan mutuamente importantes, valorados y apreciados.

Esta vulnerabilidad y honestidad emocional puede ser difícil de practicar, especialmente si las parejas han quedado atrapadas por años en ciclos crecientes de negatividad. Entonces el consejo profesional puede ser de gran ayuda para que los integrantes de la pareja se reconecten, si tienen dificultades para lograrlo sin ayuda.

La Terapia de Enfoque Emocional ayuda a ellas y ellos a crear una conexión emocionalmente fuerte entre ellos, y a disfrutar de una relación saludable. Un(a) terapeuta emocional no te enseñará habilidades de comunicación; un(a) terapeuta enfocada en lo emocional no enseñará habilidades de comunicación a los integrantes de la pareja, sino que les ayudará establecer una conexión en la que se sientan amados, comprendidos, apoyados e importantes el uno para la otra. Y a partir de ahí, la reconstrucción de la pareja.

Las habilidades de comunicación son magníficas, pero cuando la relación está teniendo problemas, es mejor buscar la solución un poco más abajo la superficie.

Con información de Jenev Caddel, verywell.com

Fuente

