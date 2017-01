Más allá del orgullo nacional

Por Adolfo Laborde

Todo parece indicar que una cosa buena ha salido de este pasaje amargo dentro de las historia de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. La unidad nacional o frente común, como se le quiera llamar, es el resultado de todo este embrollo. Una gran cantidad de actores políticos, sociales y económicos del país se han manifestado al respecto, sin embargo, pienso que en esta coyuntura deberíamos ir más allá de este orgullo nacional machacado por la nueva política de los Estados Unidos hacia México, específicamente del presidente Donald Trump.

Decía mi padre “el prometer no empobrece”. Frase demoledora y cierta, más aún cuando hemos caído en los excesos del nacionalismo discursivo. Se necesitan hechos, no solo palabras, consignas, eslogan o declaraciones. El reto es grande y en efecto, la unidad nacional será indispensable para los próximos años pero esto no basta. ¿Qué se necesita? Además de recursos económicos, se requiere de ejecutar los planes, estrategias y propuestas. Sugiero trabajar en los siguientes 3 puntos:

1) Además de los recursos que se destinarán a los consulados en los Estados Unidos, propongo que se dote de un mayor número de personal capacitado en las áreas de defensoría de los derechos (legales y humanos) de los mexicanos en los Estados Unidos. Aquí caben abogados certificados y que puedan ejercer en la jurisdicción consular asignada y jóvenes egresados de las licenciaturas en relaciones internacionales que servirán de apoyo. Paralelamente se pueden comenzar a formar cuadros en la materia.

2) Pedir a la clase empresarias que se ha manifestado en los últimos días que ponga su talento empresarial y en caso de tener la posibilidad, de recursos económicos con miras a formar una estrategia e implementarla para cumplir dos objetivos: a) contratación, capacitación y adiestramiento de los nuevos gestores comerciales internacionales que harán realidad la diversificación de las relaciones económicas de México. ProMéxico mediante una alianza con las Universidades mexicanas que cuenten con programas de negocios internacionales pueden hacer realidad esta propuesta; b) generar un plan maestro por parte de la Secretaría del Trabajo de recepción y aprovechamiento del capital humano que llegará con las futuras deportaciones. Se puede comenzar con el área de servicios (restaurantes, construcción, enfermería, jardinería, electricidad, limpieza e inglés son solo algunos ejemplos).

3) Generar una diplomacia cultural en todo el mundo. El imperialismo cultural mexicano, por así decirlo, ha sido desaprovechado en los últimos gobiernos. Parecería que es algo innato en nuestra diplomacia, sin embargo, considero que esto se debe de reforzar. Un programa cultural y de difusión de lo mexicano acompañado de un plan de información y posicionamiento en los medios de comunicación donde tenemos representaciones diplomáticas es algo que no se debe dejar a un lado. Para eso están los departamentos de prensa de las embajadas o consulados. Deben de emprender un programa agresivo de relaciones publicas para ganar espacios en los medios de comunicación locales y difundir el arte, la cultura y la mexicanidad. No estaría de más dotar de más becas a extranjeros para realizar estudios profesionales en México. A su regreso, los estudiantes serán nuestros aliados naturales.

Es tiempo de pasar de una política reactiva a una activa. El lema de la mejor política exterior es la continuación de la política interna no deberá quedar en una frase. Aprovechemos la coyuntura. Quizá no tengamos otra oportunidad como esta.