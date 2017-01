Masiva manifestación en Toronto para revertir veto migratorio de Trump

Toronto.— Desde las ocho de la mañana comenzaron a reunirse cientos de manifestantes frente al Consulado de Estados Unidos en Toronto, en demanda de la suspensión del veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump a personas procedentes de siete países con mayoría musulmana.

La manifestación de esta mañana estuvo exacerbada por el atentado que se registró anoche en una mezquita de la Ciudad de Quebec y que dejó un saldo de seis personas muertas y una veintena de heridos, cinco de ellos de gravedad.

Con diferentes consignas en apoyo a la comunidad musulmano-canadiense, a los refugiados y a la tolerancia religiosa, cientos de personas resistieron los diez grados bajo cero y permanecieron por horas a las afueras de la sede diplomática.

Algunas pancartas decían: “Mi existencia, mi resistencia”, “El bando musulmán es un crimen de odio”, “No al bando, no a la supremacía blanca”, “Hacer a los racistas temerosos otra vez”, “Musulmanes, los queremos”. Incluso una más decía: “No ban, no wall, no Bannon”, en alusión al hijo menor de Trump.

La noche del domingo, el consulado estadunidense emitió un comunicado informando que suspendería el servicio al público debido a la manifestación anunciada.

A las puertas del consulado estadunidense se realizó un minuto de silencio por los seis muertos de anoche en Quebec, por los heridos y sus familias.

El pasado 21 de enero Toronto se unió a la Marcha de las Mujeres en Washington en contra de Trump, que reunió a más de 60 mil personas que expresaron su solidaridad con los refugiados que huyen de las guerras y que tienen derecho a buscar una vida mejor y en paz.

La iraní-canadiense “Sarah”, quien prefirió mantener su nombre en el anonimato, manifestó a Notimex su preocupación porque este miércoles viajará con su hijo de 16 años a Nueva York, pero teme no poder ingresar a Estados Unidos.

“He estado llamando a la embajada de Estados Unidos, al aeropuerto en Toronto y al Departamento de Inmigración de ese país para ver si podré volar. Todos me han dicho hasta ahora que sí podré hacerlo, pero aun así me siento preocupada”, señaló la madre iraní.

A pesar de tener ella y su hijo pasaporte canadiense, refirió que éste indica su país de origen, por lo que teme que no la dejen entrar a Estados Unidos.

“Sarah” rechazó la reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Trump, que impide a los ciudadanos de siete naciones con mayoría musulmana solicitar refugio.

“No sé mucho de política pero lamentablemente no es sólo el presidente Trump sino miles de estadunidenses que piensan igual y que votaron por él”.

Expresó que este miércoles “correré el riesgo” y continuará con sus planes de viaje a Nueva York.

“Sarah” lamentó la política antiinmigrante y antimusulmana de Trump, porque tiene familiares en Los Angeles a quienes visita al menos una vez al año, pero “con esta medida, lo pensaré dos veces antes de comprar mis boletos”.

El mandatario estadunidense ordenó el viernes pasado mayor rigor al verificar los antecedentes de los refugiados que buscan asilo en Estados Unidos, a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.

Asimismo, suspendió durante 120 días la entrada de refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de personas procedentes de Siria, y durante 90 días a provenientes de Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Siria y Yemen, con mayoría musulmana.

Ayer, el ministro de Inmigración de Canadá, Ahmed Hussen, de origen somalí, realizó una conferencia de prensa para aclarar a los musulmanes-canadienses que no deben temer de viajar al país vecino si lo hacen con su pasaporte canadiense.

Manifestó que los oficiales de inmigración canadienses están en contacto con sus contrapartes estadunidenses para clarificar el alcance de la orden ejecutiva y garantizar la aceptación del viajero con pasaporte canadienses, aunque tenga doble nacionalidad.

En el aeropuerto internacional de Toronto el gobierno estadunidense realiza el chequeo migratorio antes de permitir la subida al avión del visitante con destino a ese país, por lo que el ministro Hussen informó que el gobierno canadiense dará permisos de residencia temporal a los turistas musulmanes que se encuentren varados en esta terminal aeroportuaria debido a la prohibición.

Enfatizó que los 35 mil canadienses originarios de los siete países señalados por Trump (Siria, Irán, Irak, Libia, Yemen, Somalia y Sudán), que tengan pasaporte canadiense no serán afectados por dicha medida.

“Canadá es un país de inmigrantes y orgulloso de nuestra larga historia de actuar con compasión y humanismo con quienes piden refugio para ellos y sus familias”, agregó el ministro y exrefugiado somalí.