PAN, PRD y MORENA o la mezquindad política

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

Ya sabemos que, en México, tenemos una clase política enana, sin mucha visión estratégica de conjunto ni de largo plazo. Es parte de nuestro tercermundismo mental. No tenemos visión de Estado.

Los partidos políticos se dedican, básicamente, a golpearse entre ellos para conquistar espacios. Esencialmente, el avance de los partidos se debe a que se dedican a capitalizar los desaciertos, las ineficiencias y las corruptelas de los contrarios, antes que a catapultar sus propias agendas y a cacarear sus verdaderos logros (a veces los tienen).

Pero su ínfimo nivel para hacer política “de altura” sale a la luz en coyunturas como la que estamos atravesando desde principios del 2017, en donde sobresale el asunto del gasolinazo y la amenaza latente de Donald Trump.

Ante esta coyuntura, que demanda la unidad inteligente y estratégica de todos los mexicanos, y no a partir de un discurso patriotero sino de una auténtica “visión de Estado” (en el sentido maquiavelista), el PAN, el PRD y MORENA se han achicado (aún más) hasta perder sentido de responsabilidad.

Comencemos por lo elemental: ningún partido político, de veras ninguno, tiene autoridad moral en nada y para nada. Todos ellos están sumamente desprestigiados y por sobradas razones. Lo evidente se demuestra por sí mismo. Por ello, apelar al discurso imbécil y fácil de “Fulano no tiene autoridad moral” es no tener ni el más mínimo asomo de vergüenza.

Pero, obvio, debemos trabajar con lo que hay. Sí, con esos partidos, no tenemos otros y, nos guste o no, nuestra incipiente democracia mucho sigue dependiendo de ellos.

Y, curioso, aunque todos los sectores de la sociedad, todos los niveles de gobierno y todos los Poderes de la Unión han cerrado filas en torno al Presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de Jefe de Estado y de Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, esto por el reciente affaire Trump, los tres principales partidos de oposición (PAN, PRD y MORENA) han exhibido la más reprobable mezquindad política dentro del clima de emergencia nacional que nos preocupa.

Y, cuidado, no esperamos que las dirigencias del PAN, del PRD y de MORENA salgan a batir banderas tricolores al grito de “Todos somos Peña”. Cuidado, eso no. Tampoco necesitamos bufos patrioteros.

Lo que sí necesitamos, y rápido, son partidos de oposición que sepan transformar sus declaraciones a favor de México, y de los migrantes mexicanos en EEUU, en acciones de alcance colectivo y de largo aliento frente a la amenaza trumpista.

Lo que importa es articular, a la brevedad, una estrategia nacional que contenga y asfixie la política agresiva de Trump, con base en un “espíritu de cuerpo” (esprit de corps) y en eficaces alianzas a nivel internacional.

Hasta el político más mediocre debería saber estar a la altura de las circunstancias. Por eso resultan vituperables las posturas del PAN, del PRD y de MORENA.

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, hizo un llamado a todos los partidos políticos para integrar una agenda común en favor de los derechos de los mexicanos. Ochoa Reza encabeza al partido en el gobierno y, dentro de las democracias (aunque sean novatas), los partidos políticos sirven, entre otras cosas, para dialogar y acordar.

El encuentro estuvo convocado para el sábado 28 de enero.

Como resultaba esperable, sus aliados partidarios (PVEM, PANAL y PES) de inmediato le tomaron la palabra.

Lo que no resultaba esperable, y sí resultó muy decepcionante, fueron las respuestas ridículas (PAN y PRD) y la no-respuesta (MORENA) de los principales partidos de oposición, que, en sus ombligueros cálculos políticos, no han sabido estar a la altura de las circunstancias.

Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, respondió mediante Twitter (27 de enero) que “la convocatoria hecha por el PRI carece de sentido. Es tema de Estado no de partidos. Mexico (sic) cuenta con el PAN”.

La ridiculez de Anaya salta a la vista: los partidos políticos son piezas esenciales del Estado Mexicano, al ser entidades de interés público encargadas de promover la participación popular con base en programas, principios e ideas (artículo 41 constitucional). Los partidos políticos agrupan y canalizan las demandas, necesidades y exigencias de la población. Entre otras cosas para eso están y para eso se llevan buena parte del dinero público.

Cuando Anaya afirma que la defensa de los intereses nacionales “Es tema de Estado no de partidos”, obviamente está diciendo una mayúscula estupidez, porque está desconociendo el papel de los partidos políticos dentro de nuestra democracia y nuestro Estado, al tiempo que está rechazando, como jefe nacional de un partido importante (PAN), la oportunidad de construir un gran acuerdo de unidad nacional.

¡Qué triste dirigente de partido el tal Ricardo Anaya!

Por lo visto, del PAN no podremos esperar más que los spots risibles de Margarita Zavala, quien quiere acoger a todos los migrantes de todas las naciones del mundo en nuestro territorio. Ojalá no se le ocurra traer, para empezar su locura, a todos los sirios desplazados: si la rica Europa no ha podido acogerlos, no veo cómo podríamos nosotros.

En la misma línea tenemos a Alejandra Barrales, la dirigente del PRD, quien le envió una patética misiva de respuesta a Ochoa Reza en donde declina la invitación con argumentos excesivamente pueriles, enfatizando la falta de “calidad moral” del PRI para llamar a la unidad nacional… ¡claro, seguramente porque al PRD le sobra “calidad moral”!

Toda la carta de Barrales, fechada el 27 de enero, es de risa loca, pero hay pasajes que reflejan claramente la pequeñez política de la dirigente perredista: “los responsables de convocar a un frente de unidad nacional contra la amenaza que representa Donald Trump no pueden ser ustedes, porque durante años se han ensañado en destruir la unidad de los mexicanos y aniquilado a quienes se oponen a sus intereses”.

Ya sabemos que Barrales sigue anclada en el discurso de la izquierda maniquea de los ochenta y noventa del siglo XX. Lo hemos visto en todas sus intervenciones con respecto al petróleo, por ejemplo. Además, Barrales sigue cometiendo el error de achacarle solamente al PRI los males públicos que le pertenecen a toda nuestra clase política, su partido incluido.

¿O ya se le olvidó a Barrales que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), todo el tiempo que militó en el PRD, fue campeón del enfrentamiento y de la polarización entre los mexicanos? ¡Lindo ejemplo de cómo se fomenta la unidad nacional!

¿O ya se le olvidó a Barrales que, hasta la fecha, gran parte de la descomposición social que afecta a nuestro país, y que claramente merma nuestra unidad nacional, se debe en parte a varios gobiernos estatales que, con el logo del PRD, han fracasado en el combate al crimen organizado, como los de Michoacán (Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas), Guerrero (Zeferino Torreblanca y Ángel Aguirre) y Oaxaca (Gabino Cué)?

¿O ya se le olvidó a Barrales cómo ha penetrado la corrupción y la ineficiencia a los gobiernos perredistas capitalinos, desde las “ligas” de Bejarano hasta la Línea 12 del Metro?

¿O ya se le olvidó a Barrales que ella misma está buscando revertir la Reforma Educativa a fin de proteger al sindicalismo parasitario, autoritario y retrógrado de la CNTE?

¡Ah, pero esto (y hay más) no polariza a los mexicanos ni merma la unidad nacional! ¿Verdad, señora Barrales?

¡Caray, qué pinche cinismo!

La tipa que mal dirige al PRD no ha entendido que ningún partido político, ninguno, tiene “calidad moral” en este país y que, pese a esto, México necesita un acuerdo de unidad mínima entre partidos ante una sistemática amenaza exterior.

De este tamaño es la miopía política de la señora Alejandra Barrales, sin duda la peor dirigente que ha tenido el PRD en los años más recientes.

Y, bueno, qué podemos decir de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el dueño de ese partido-secta llamado MORENA. De plano ni contestó al llamado. Como buen evangélico, él sólo responde a los llamados de “El Señor”.

Eso sí, se pronunció abiertamente en apoyo de Enrique Peña Nieto en su calidad de Presidente de la República, y hasta algunas recomendaciones le hizo. Y, claro, sus huestes fanáticas, que han renunciado a tener criterio propio y sólo reproducen y aceptan lo que dice y manda el Caudillo Amoroso, tragaron camote y a ratos pasaron por alto que “Peñita” es parte de la “mafia del poder”.

Claro que AMLO no respondió a la convocatoria porque, en su mentalidad mesiánica, él y sólo él tiene la facultad de marcar los tiempos de la república. AMLO tiene complejo de quinceañera: si la fiesta no gira en torno a él, ni va a la fiesta.

AMLO únicamente cree en el interés nacional cuando este interés lo define y determina él mismo, porque: “La Patria soy yo”.

Conclusión

Ningún partido político en México tiene “autoridad moral” como para darse baños de pureza. En cambio, todos los partidos políticos sí tienen la obligación de construir un gran acuerdo nacional para hacerle frente a la amenaza trumpista, aunque a todos ellos les huela muy feo la cola.

Vale madre quién emita la convocatoria, porque lo que importa es que TODOS SE SIENTEN A LA MESA A NEGOCIAR. La unidad nacional empieza por allí.

Y bonito espectáculo internacional han dado nuestros principales partidos de oposición al esgrimir argumentos idiotas (PAN y PRD) para no asistir, o al guardar silencio total (MORENA).

Donald Trump está fascinado con este espectáculo. Se está dando cuenta de lo fácil que es darnos de moquetes hasta por debajo de la lengua.

Aquí, en México, el PAN, el PRD y MORENA buscan la “unidad nacional”… ¡pero cada uno por su lado!

“Divide y vencerás”, dice el conocido refrán de estrategia política. Donald Trump no necesita hacerlo: con esos partidos políticos (PAN, PRD y MORENA) le estamos ahorrando la chamba. Y él encantado de la vida.

Trump es un fregón: sus solas palabras amenazantes ya están construyendo un muro de cristal entre los mexicanos.

Trump se está dando cuenta de la clase de enanos políticos que gobiernan este país llamado México. Yo creo que ya lo sabía. Sólo está actualizando la información.