-Alfredito con el enemigo en casa

Por Héctor Moctezuma De León

Tal vez sí, tal vez no, Alfredito del Mazo ya se dio cuenta que para llegar al Palacio de Gobierno frente a la Plaza de los Mártires, en Toluca, tendrá que enfrentar no solamente a la oposición, principalmente a los panistas, sino a algunos de sus correligionarios encabezados por el gobernador Eruviel Ávila.

Está claro que Ávila, empleado de Arturo Montiel no digiere todavía la orden que, la semana pasada le soltó, en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto, es Del Mazo y no la hagan de tos.

Alfredito del Mazo Maza es el candidato del PRI porque se la debían y es que hace seis años, gracias a una maniobra cuyo autor intelectual fue el ex–gobernador, Arturo Montiel, Eruviel se hizo de la candidatura priísta que a la postre le dio la gubernatura que ahora ostenta.

Pero vayamos por partes. Primero la dupla Montiel-Avila trató de descarrilar la candidatura del junior del ex –gobernador y ex –secretario de Energía, con una filtración que ponía mal a su padre con el presidente Peña Nieto o sea, prácticamente avalando una traición al jefe del grupo Atlacomulco.

Pero las cosas no quedaron ahí, esta semana, filtraron lo de un supuesto acuerdo en Los Pinos en donde Peña Nieto se había comprometido a empujar el triunfo de Josefina Vázquez Mota, presunta candidata del PAN a la gubernatura a cambio de que los panistas le impidieran la llegada al poder al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

Así por lo que se ve, están dispuestos a ponerle piedras y más piedras en el camino a Alfredito que debe estar consciente de que el enemigo, también está en casa.

Cuando José López Portillo llegó a la presidencia de la República en diciembre de 1976 nombró a Santiago Roel un político regiomontano, de medio pelo, como Secretario de Relaciones Exteriores, quien sin ninguna experiencia diplomática fracasó en su paso por la entonces Torre de Tlatelolco que albergaba las oficinas de la cancillería mexicana. Pronto se dio cuenta que por ahí no era y entonces nombró a un diplomático de carrera Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa como canciller quien con mucha experiencia en el manejo de la diplomacia emparejó los cartones a favor de México que estaban en contra en el concierto de las naciones. Hoy Enrique Peña Nieto se empeña en manejar la diplomacia mexicana con improvisados como José Antonio Meade, al inicio del sexenio, Claudia Ruíz Massieu, después y ahora Luis Videgaray y las consecuencias no se han hecho esperar, ¿qué sabe Videgaray de ofensivas diplomáticas como las que se deben manejar en estos momentos de crisis en la relación con los Estados Unidos? Nada. Una ofensiva diplomática podría ponernos al tú por tú frente a los ataques del desquiciado que despacha en la Casa Blanca, ¿no lo creen?…Hace ya algunos años murió el ingeniero Jorge Díaz Serrano, ex –director de Petróleos Mexicanos quien fue a la cárcel porque se atrevió a manifestar su aspiración para sr candidato del PRI a la presidencia de la República, lo que Miguel de la Madrid, a la postre el beneficiado, nunca aceptó y ¿qué creen? Ahora Pemex pretende quitarles a los herederos una casa en localizada en Coyoacán para garantizar el daño patrimonial por el fraude del que se le acusó y nunca se le comprobó. Ese es el estado de derecho a la mexicana.

circuitocerrado@hotmail.com