México debe mantenerse en TLCAN con firmeza y dignidad: sector privado

México.- El sector privado del país aseguró hoy que México no debe salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero debe enfrentar con dignidad, firmeza y sensatez las nuevas circunstancias comerciales con su principal socio, Estados Unidos.

En conferencia de prensa, dirigentes y representantes de al menos 20 organizaciones empresariales, industriales comerciales y financieras, encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se declararon listos para la renegociación con el gobierno de Donald Trump y ver ésta como una oportunidad para mejorar la relación bilateral.

Refrendaron su llamado a la unidad nacional y a trabajar junto con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para proyectar hacia el exterior las fortalezas de México, profundizar los cambios internos que potencialicen el desarrollo económico y le permitan incursionar en nuevos mercados externos.

Al hacer la presentación del pronunciamiento conjunto, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, refirió que México y Estados Unidos serán siempre socios comerciales, aunque cambien las circunstancias, por lo que, sin temor, se debe hacer valer su importancia a escala internacional.

“El mundo está observando a México: los mexicanos podemos y debemos presentar un frente unido. Los empresarios estamos organizados y listos para afrontar las negociaciones y la dirección de la nueva agenda bilateral, respetando con total apoyo al equipo negociador encabezado por el gobierno federal”, enfatizó.

Reiteró que el proteccionismo no es la solución, pues las naciones que se cierran se quedan solas y México sigue comprometido con su modelo de desarrollo con libre mercado y apertura comercial.

En este contexto, convocó a los distintos grupos de la sociedad mexicana para promover y encausar los valores del país ante el mundo, dando a conocer sus fortalezas en lo económico, turístico, financiero, académico y cultural.

Para el sector privado nacional, dijo, la forma de responder a la incertidumbre es con más interacción con Estados Unidos, con más aliados en Latinoamérica, Europa, Oceanía y Medio Oriente, fortaleciendo la economía interna para hacerla más competitiva.

Añadió que también se requiere más inversión en lo externo, con un mínimo de 25 mil millones de dólares en 2017, y en lo interno con un programa que en breve se anunciará con la participación de las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, así como la promoción de emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando sus expansión e internacionalización.

El dirigente empresarial habló también de incrementar la innovación y la tecnología, las ofertas de empleo y mejorar los salarios, pero puso especial énfasis en el tema del Estado de derecho, pues dijo que esa es condición indispensable e inaplazable para el desarrollo sostenido y viable de México.

Incluso, insistió en que el sector empresarial y de negocios mexicano promoverá la cláusula anticorrupción en los contratos y el Código de Ética Empresarial, a fin de garantizar que todas las compras y contrataciones de los tres niveles de gobierno se hagan con estricto apego a la ley.

Juan Pablo Castañón también anunció la apertura en breve de una oficina de representación de empresas mexicanas en Estados Unidos y demandó del gobierno federal incentivos fiscales, desregulación al dos por uno; es decir, que por cada regulación nueva, desaparezcan dos ya existentes.

En la conferencia de prensa, José María Zas, presidente de American Chamber of Commerce of México (Amcham), aseguró que la relación comercial bilateral con Estados Unidos es insustituible y nunca se va a acabar, pues sin ella miles de empresas estadounidenses no existirían, y coincidió en que los mercados cerrados no son negocio para nadie.

Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), aseguró en su momento que hay suficientes elementos para que México tenga serenidad en los cambios de la relación comercial con el vecino del norte.

En tanto, Luis Robles, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), sostuvo que para esta coyuntura el país cuenta con instituciones financieras sólidas, pues el sistema crediticio se ha democratizado y transparentado y contribuye a detonar el consumo interno.

A su vez, Fréderic García, dirigente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, confirmó que las firmas más importantes del mundo han ratificado su interés de seguir con sus inversiones en México.

Confió en que con el actual rumbo que lleva la economía nacional pronto será el quinto exportador a escala internacional y duplicará su Producto Interno Bruto y su productividad, pero advirtió que es indispensable concretar los cambios estructurales que han emprendido.

Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Enrique Solana Senties, dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), coincidieron en que están listos para la negociación con Estados Unidos y confiaron en que el país saldrá fortalecido de este proceso.