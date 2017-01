Repudian a Trump más de 4.4 millones de cibernautas

Washington.- Más de 4.4 millones de cibernautas se han sumado a una carta global de repudio al presidente estadounidense Donald Trump y a lo que calificaron como sus políticas de menosprecio a los mexicanos, a las mujeres y a los musulmanes.

La carta, lanzada por el movimiento Avaaz -una organización civil que promueve el activismo ciudadano en temas como derechos humanos y cambio climático-, llama a construir una oposición pública colectiva contra los esfuerzos de la administración Trump por dividir a la población y a los países.

“El mundo rechaza su incitación al miedo, al odio y a la intolerancia. Rechazamos su apoyo a la tortura, su llamamiento al asesinato de civiles y su fomento a la violencia en general”, señala la misiva del grupo, fundado en enero de 2007.

“Rechazamos su menosprecio a las mujeres, a los musulmanes, a los mexicanos y a los millones de personas que no se parecen a usted, que no hablan como usted o que no le rezan al mismo dios que usted”, sostiene la carta.

Los firmantes avalan la decisión de enfrentar el miedo con compasión. “Frente a su desesperanza, preferimos la confianza. Y en vista de su ignorancia, nosotros escogemos la comprensión”, añadieron.

“Como ciudadanos del mundo, nos oponemos colectivamente a sus esfuerzos por dividirnos”, finaliza la misiva.

La meta de esta iniciativa es recolectar 4.5 millones de firmas y publicar la carta en un anuncio a toda página en importantes periódicos internacionales.

Un sondeo de Avaaz mostró el año pasado que nueve de cada 10 mexicanos odian las ideas políticas de Trump, como la construcción de un muro fronterizo y la deportación de indocumentados, posición compartida por ciudadanos de Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Japón.

La encuesta de YouGov para Avaaz, realizada entre ciudadanos de los seis países, reflejó un repudio generalizado al magnate estadunidense.

Realizado del 5 al 20 de mayo pasado entre ocho mil 265 adultos mayores de 18 años, el sondeo mostró que 90 por ciento de los mexicanos repudian las políticas de Trump, mientras sólo 4.0 por ciento se declararon a favor de las propuestas del empresario.

El repudio a las ideas de Trump ascendió al 75 por ciento en Reino Unido, al 79 por ciento en Francia, al 78 por ciento en Alemania, al 67 por ciento en Canadá y al 81 por ciento en Japón. México fue el país donde sus ideas fueron más despreciadas, con un 90 por ciento.

Asimismo, 79 por ciento de los británicos, 75 por ciento de los franceses, 79 por ciento de los alemanes, 69 por ciento de los canadienses y 81 por ciento de los japoneses coincidieron en que sus ideas hacen del mundo un sitio más inseguro.

Nuevamente México tuvo la tasa más alta de rechazo a las políticas de Trump con 85 por ciento.

NTX