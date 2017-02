Los ?múltiples vínculos entre sexo y estrés

Por Elizabeth Scott, verywell.com / Alfonso López Collada

¿Que si el sexo es una técnica para controlar el estrés? Sí.

El sexo y el estrés están relacionados de varias maneras. La mayoría de nosotros lo sabemos instintivamente, y sin duda lo sentimos cuando una o dos semanas tensas hacen desaparecer nuestro impulso sexual. Tan cierto es que el estrés puede tener influencia en la libido, como que el sexo es un magnífico remedio para el estrés. Veamos un poco de lo que ha encontrado la investigación científica sobre el tema.

Buen sexo y buen humor

Un estudio de la Universidad de Arizona, aplicado a 58 mujeres de edad media, mostró que la atracción física o un comportamiento sexual con la pareja conducían a un bajo nivel de estrés, mal humor reducido y un magnífico estado de ánimo al día siguiente. En pocas palabras, el hallazgo de los investigadores fue que la intimidad física y el sexo provocaban que las mujeres sintieran menos estrés y estuvieran de mejor humor al día siguiente. (Valga mencionar que no se obtuvieron los mismos resultados cuando ellas alcanzaron el orgasmo sin pareja).

Buen humor y buen sexo

La misma investigación encontró que estar de buen humor predisponía a la persona a más atracción física y actividad sexual con su pareja, lo cual demostró que el binomio estrés y sexo funciona en los dos sentidos: el sexo puede hacerte sentir menos estrés, y un estrés bajo (digamos un buen estado de ánimo) puede conducirte a más sexo.

El sexo y la presión arterial

Otro estudio observó la presión arterial de las participantes como indicador de sus respuestas de estrés mientras hablaban en público o resolvían problemas de matemáticas –situaciones que casi siempre provocan estrés. Encontró que quienes recién habían tenido sexo presentaban una base más baja de su presión arterial, un menor incremento en esa presión durante eventos estresantes, o ambos resultados. Estos hallazgos sugieren que tener sexo puede ayudarnos a reaccionar con menos estrés ante situaciones demandantes, lo cual es en sí muy bueno.

El sexo y la respuesta de estrés

En ese mismo sentido, otro estudio observó dos indicadores de la respuesta de estrés en mujeres: su ritmo cardíaco y su nivel de cortisol. Encontró que ellas mostraban una menor respuesta de estrés luego de un ‘contacto físico positivo’ con una pareja. El apoyo emocional por sí mismo no tuvo el mismo efecto.

El orgasmo y la salud

El orgasmo tiene múltiples beneficios en la salud y el alivio del estrés. Amén de los hallazgos científicos mencionados, el sexo tiene algunos componentes obviamente benéficos para el manejo del estrés. Además de sacar a tu mente del torrente de tus preocupaciones durante un tiempo decente, el sexo te aporta algunos de estos otros beneficios para manejar el estrés:

Respiración profunda

Este tipo de respiración profunda y relajada también relaja tu cuerpo, libera la tensión y reduce el estrés que estás sintiendo.

Sentido del tacto

Varios estudios muestran que el masaje puede llegar a ser un excelente bálsamo. De hecho necesitamos del tacto para nuestra salud emocional; está demostrado que los bebés que no son suficientemente tocados podrían no desarrollarse bien, y el tacto sigue siendo un sentido importante hasta en nuestra vida adulta.

Apoyo social

La gente que cuenta con el desahogo del apoyo social tiende a manejar mejor su estés, vive más y disfruta de una mayor salud en general. ¡O sea que la intimidad emocional aporta el sexo es buena para ti!

Endorfinas

La actividad sexual libera endorfinas y otras hormonas que nos hacen sentir bien (te sorprendería cuántas son y lo que pueden hacer).

Acondicionamiento físico

Dependiendo de tu nivel de entusiasmo, puedes quemar muchas calorías durante un encuentro sexual y además obtener el beneficio de aliviar tu estrés.

