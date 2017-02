“Tómelo con Calma”

Obama rompe el silencio

Poco frecuente ha sido la participación pública de ex Presidentes en los Estados Unidos; no tenemos memoria de que al dejar el poder Carter, Reagan, los Bush o Clinton, hubieran tenido apariciones públicas en el corto plazo. Los Ex Presidentes de los Estados Unidos al terminar su mandato se han abocado a sus fundaciones eventualmente, y después de algunos años, aparecen dando platicas académicas y vinculados ha organizaciones sociales.

Barack Obama apostaba igualmente a la discreción, a un bajo perfil que le permitiera acoplarse al nuevo ritmo de vida; sin embargo, ante las órdenes Ejecutivas de Donald Trump en el tema migratorio, y tras romper con programas tanto de Seguridad Social como de Medio Ambiente, el Ex Presidente se vio obligado a salir, y criticar las primeras acciones de la administración Trump. Sin duda son nuevos tiempos, otras formas y Obama, tendrá que por fuerza, expresar su opinión en temas relevantes para los Norteamericanos, que ven como se derrumban muchas iniciativas y programas progresistas, ante el resurgimiento de un nacionalismo no bien entendido.

Controvertido Derecho de las audiencias

Tómelo con Interes.- En este espacio el fin de semana pasado dejamos al descubierto los excesos en que incurría el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en especial, sus comisionados al emitir un reglamento de audiencias, que costaba la libre expresión de comunicadores y analistas.

El día de ayer, la Conserjería Jurídica de la Presidencia de la República, promovió un recurso de controversia constitucional, en contra del citado reglamento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que el IFT extralimita sus facultades.