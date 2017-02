Discriminados

Por Pablo Marentes.

Comenzaron a llegar a México los inmigrantes mexicanos sin papeles, detenidos por la policía en diversas ciudades de Estados Unidos. “Nos trataron como delincuentes. Esposados nos metieron al avión, nos empujaron como si fuéramos peligrosos. Bajo estricta vigilancia nos condujeron a los asientos”. Después de un breve interrogatorio y de recibir la bienvenida a su patria por el personal de migración en el aeropuerto de la Ciudad de México, les informaron que el gobierno federal les entregaría una cantidad de pesos mexicanos para facilitarles la llegada a sus lugares de origen a fin de reunirse con sus familias. En entrevistas de televisión narraban el trauma de la inesperada detención policiaca, la revisión y su súbito ingreso a un avión.

Muchos de ellos serán los primeros en reanudar aquí sus trabajos en labores agrícolas o ganaderas. Era evidente su resentimiento por la forma en que habían sido tratados.

No somos delincuentes. Si fuéramos delincuentes, pues…no nos quedaba otra que padecer los rigores de una detención. Pero no, no somos delincuentes. Estábamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para desempeñar bien las labores que nos fueron asignadas y comenzar a labrarnos un futuro garantizado por salarios bien ganados, por dinero honesto, y arduamente obtenido. Y hoy fuimos expulsados.

Trump, el presidente, anunció que las cuotas de seguridad social pagadas por los trabajadores expulsados, servirán para pagar el muro que les impedirá regresar. La imposibilidad de que ese financiamiento se obtenga de esas cuotas, fue explicado por algún conocedor de cómo tratan a los migrantes mexicanos. “Las autoridades migratorias no recaudarán nada. Los trabajadores mexicanos nunca ven ese dinero. Sus percepciones les llegan con el descuento. Pero el Seguro Social no existe para ellos.

En efecto, así lo recuerda Gastón García Cantú en el tomo I de su Idea de México, su obra histórico periodística de seis volúmenes publicados en 1991 por el FCE y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Allí quedó registrada la denuncia del presidente Cárdenas “de las condiciones deprimentes que sufren en Estados Unidos numerosos grupos de emigrados quienes nos permitieron responder a una obligación solidaria con su positivo esfuerzo a la demanda de auxilio que nos fue formulada, y que hoy están abatidos por las circunstancias y alejados de la patria”. Dos años después, – 1940- el subsecretario de Relaciones Exteriores Ramón Beteta señaló: “Casi un millón y medio de mexicanos emigraron a los Estados Unidos, de una población censada en 19 millones 600 mil habitantes, cuando escaseaban los brazos en aquél país…” No obstante que estos mexicanos ayudaron al desarrollo del suroeste americano, no llegaron a constituir una parte integral de esa nación que tanto éxito ha tenido para asimilar a otros pueblos. Estados Unidos ha excluido “…a la población mexicana… debido a prejuicios raciales…”

En todos los renglones de discriminación, las autoridades estadounidenses son responsables. En el de la migración, la responsabilidad en íntegramente mexicana. México deja ir a sus hombres más productivos en la agricultura del maíz, trigo, frijol, algodón y fibras duras naturales. Hay 30 millones debatiéndose en la agricultura de subsistencia. Esos mexicanos viven confinados en las fueron designadas como “zonas de refugio cultural” al principio de la cuarta década. Allí siguen.