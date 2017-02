-Si quieren unidad, digan la verdad

Por Héctor Moctezuma De León.

En los últimos días y ante los acontecimientos derivados de las acciones que ha tomado Donald Trump en contra de México y los mexicanos, el presidente Enrique Peña Nieto se ha dirigido, por la televisión en cadena nacional, en más de una ocasión, al pueblo de México para demandar unidad frente a los embates del neofascista que despacha en la Casa Blanca.

Peña Nieto está en su derecho de hacer ese tipo de llamados, pero lo que no se vale, es demandar un apoyo cuando no se habla con la verdad como se los demostró ayer en la mañana la periodista, Dolia Estévez corresponsal del noticiero aristeguinoricias.com.

Estévez reveló que en la conversación que sostuvieron el lunes pasado, Enrique Peña Nieto y Trump, el mandatario norteamericano le dijo al mexicano que el ejército no estaba haciendo bien su papel en la lucha contra el narcotráfico y que enviaría tropas para poner orden.

Más tarde la cancillería mexicana envío un desmentido a la periodista y negó que el presidente Trump haya dicho tal cosa, como tampoco que el mandatario norteamericano haya humillado al mexicano.

Sin embargo, sea o no volada la de Estévez, quedan algunas dudas después ese alarde que hizo el vocero presidencial de los Pinos, Eduardo Sánchez en el sentido de que los presidentes hablaron durante una hora, cuando la traducción de ambos lados se llevó las dos terceras partes, o sea que la charla fue de 20 minutos.

En Los Pinos se dijo que en la conversación entre Peña y Trump, se acordó no volver hacer público el tema del muro, sin embargo el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer habló del tema ese mismo día que según la cancillería se había acordado mantenerlo en secreto.

Por otro lado Dolia Estévez dijo que según fuentes consultadas, dio a conocer detalles de la plática que por la vía telefónica sostuvieron Peña Nieto y Trump, pero al respecto la cancillería responde en un documento firmado por Claudia Algorri que lo que “escribió” no es cierto porque ella no estuvo a la hora de la plática, sin embargo la corresponsal de aristeguinotcias no escribió sino relató a Carmen Aristegui la noticia.

Qué pena, no entienden y así hacen llamados a la unidad nacional frente a los embates del nuevo inquilino de la Casa Blanca, que verdaderamente, los trae meneados. Si quieren la unidad que digan la verdad, así de simple.

Y siguen las burlas a la población, mientras por un lado informan que se analiza si va o no el aumento al precio de las gasolinas en los próximos días, por el otro lado no las dejan ir con el incremento en la tarifas de la luz ¿y así piden la unidad nacional?…Después de aquella grabación en la que David López le decía a Alfredo del Mazo Padre que el presidente Enrique Peña Nieto ya no hacía caso de nada, Luis Miranda cesó al delegado de la Sedesol en Sinaloa Regino López Acosta por el simple hecho de ser miembro del Chilorio Power…O Enrique Ochoa no sabe que el Estado de México está pactado con el PAN o de plano se hace porque acaba de nombrar a 20 delegados especiales que ayudarán a la campaña de Alfredito del Mazo.

