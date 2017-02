“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén*

¿Donald Trump cumple promesas de campaña?

Sin duda en las primeras dos semanas de Administración, el Presidente de los Estados Unidos se ha vuelto un tipo de cuidado con sus Ordenes Ejecutivas. En los primeros días, al girar más de una decena de acuerdos, de los cuales cuatro involucraron en forma directa a México, lo que creó incertidumbre sobre el futuro de nuestra economía. Pero en verdad dichas Órdenes Ejecutivas, corresponden a una Estrategia del Presidente Norteamericano? O simplemente se trata de recursos mediante los cuáles sede espacios a los Republicanos, y cumple compromisos de campaña.

Donald Trump como empresario se ha observado cómo un neoliberal, que ahora promueve un nacionalismo radical, pese a no ser un conservador, lo que no satisface a muchos republicanos. Pero volviendo a las Órdenes Ejecutivas, habrá que analizar qué ha sucedido en el pasado. Tomando en consideración las últimas gestiones presidenciales, en el primeros años de administración de Bill Clinton, George Bush y Barack Obama, los Presidentes norteamericanos han emitido entre 60 y 70 Órdenes Ejecutivas, de las cuales han progresado al librar objeción del Congreso y de la Suprema Corte, en promedio tan solo un 8% o sea entre 4 y 6 de las mismas; sin embargo, ello no implica que lleguen a buen término. Como ejemplo una de las primeras Órdenes Ejecutivas de Barack Obama fue el cierre de Guantánamo, centro de reclusión, que al día de hoy aún opera con más de 40 presos. La voluntad y la disposición del Presidente Obama pese a la no objeción del Congreso y la Suprema Corte no pudo llegar a buen término.

Claro, nada garantiza que las Órdenes Ejecutivas de Donald Trump no prosperen; al día de hoy el récord de más Órdenes Ejecutivas emitidas por un Presidente Norteamericano lo ostenta Franklin Delano Roosevelt quien emitió más de 120 Órdenes Ejecutivas en el primer año de su mandato. Donald Trump en Dos semanas ha emitido 18 y pudiera llegar o superar esa marca. Sin duda lo que si llama la atención, es que cuatro de estás primeras disposiciones tengan que ver en forma directa con México, lo que genera incertidumbre y puede eventualmente debilitar nuestra economía. El riesgo es que se retiren inversiones de México, lo que si sería dañino para nuestro país.

Construir Unidad para equilibrar la relación bilateral

Tómelo con atención.- El Presidente Donald Trump ha intentado desde su triunfo mostrar a México como un país débil y oportunista, que a su punto de vista y entender ha sacado ventaja a los Estado Unidos. Sin duda, su visión como empresario es hacer ver débil a sus adversarios, ante una eventual negociación.

En este escenario, el Gobierno Mexicano ha pactado en las últimas décadas varios acuerdos comerciales; sin embargo, nunca dejó de ver como eje de los negocios a los aliados de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Por ello, en efecto, el mayor índice de transacciones comerciales se realizan con América del Norte (56% de las exportaciones). Es claro que Estados Unidos necesita las inversiones y negocios con México, por ello se plantea una renegociación y no una salida del NAFTA; sin embrago, lo que Trump pretende es hacer ver débil a México, ante una renegociación para poder establecer condiciones que favorezcan a los Estados Unidos, con una redacción dura que por un lado, cumpla sus amenazas y promesas de campaña, y por el otro saque ventaja para su país. En este escenario, ¿estamos preparados para negociar con los Estados Unidos?

Sin duda Donald Trump está midiendo el terreno, por lo que no debe sorprendernos la filtración de información y otras maniobras, encaminadas a debilitar al Gobierno Mexicano ante los ojos de los norteamericanos.

¿México está preparado para Negociar Nuevo Acuerdo Comercial?

Tómelo con Interés .- Sin temor a equivocarnos, México debe buscar construir una visión sólida como nación, para enfrentar los grandes retos que implica la relación con los Estados Unidos. No es solo estar unidos. Es mostrar una posición dura en la que sin temor, mostremos nuestras iniciativas para un nuevo marco regulatorio comercial.

La negociación debe partir en efecto, de defender nuestra soberanía, y mostrar nuestro malestar ante el Muro Fronterizo y otras iniciativas, que violenten una relación sana en igualdad de circunstancias.

No es sólo descifrar el estilo duro de negociación de Donald Trump y sus funcionarios; sino el mostrar las bases sólidas sobre las que debemos sustentar la defensa de posiciones, que den equilibrio a la relación bilateral entre México y los Estados Unidos.

Correo: tomeloconcalmacolumna@gmail.com

Twitter: @Fernando_MoraG Facebook: Fernando Antonio Mora

Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana. Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.