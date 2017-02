Peña rehén de Videgaray

Si alguien dudaba que Enrique Peña Nieto es el rehén de Luis Videgaray, esta semana debió despejar todas las dudas, el secretario de Relaciones Exteriores, toma decisiones por encima del presidente de la República y se mete en las funciones de otros miembros del gabinete.

Aunque lo desmintieron y luego lo reconoció el propio titular de la SRE, Videgaray se reunió en Chiapas con funcionarios de los comandos sur y norte de los Estados Unidos, así como con la embajadora Roberta Jacobson. ¿Por qué?

Si los militares estadounidenses venían a enterarse de primera mano sobre el problema de la seguridad en México debieron haberse entrevistado o con el Secretario de Gobernación o con los secretarios de la Defensa Nacional o de Marina.

Curiosamente ni Miguel Ángel Osorio Chong, ni el general Salvador Cisneros, ni el almirante, Vidal Francisco Soberón Sanz dijeron nada, y es que el señor Videgaray hace y deshace en la administración del copetes de Atlacomulco.

Cuando era todavía el secretario de Hacienda se le permitió intervenir en la política exterior y gracias a él se cometió la pifia de invitar al entonces candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump para que se reuniera en Los Pinos con Enrique Peña Nieto.

Videgaray pasó por encima de Claudia Ruíz Massieu, que en ese entonces ocupaba la cartera de canciller, a quien no se le consultó nada sobre la invitación, lo que a la postre la hizo manifestar su desacuerdo que finalmente le costó el cargo que ahora ocupa el secuestrador de Los Pinos.

Y lo que uno se pregunta, ¿de qué tamaño es la complicidad de este señor con su “jefe” para que pase por encima de otros miembros de gabinete, no sin cometer graves pifias de las que se ha agarrado Donald Trump para burlarse del gobierno mexicano como lo ha hecho en los últimos días?

La mayoría de los presidentes, los priistas durante todo el siglo pasado, los panistas los 12 años que encabezaron, que no dirigieron, al gobierno de México, han tenido su hombre de confianza, su alter ego, pero en este caso Peña Nieto se pasa, ¿no lo cree usted?

Finalmente cayó el primer pez gordo de la pasada administración en el Estado de Veracruz, Arturo Bermúdez, el exsecretario de Seguridad durmió anoche en el penal de Pacho Viejo. Mientras que Fidel Herrera se amparó para no correr la misma suerte que, en su momento, corrió Dante Delgado quien también fue huésped en esa cárcel. La Nauyaca no quiere correr riesgos y prefiere andar amparado para defender su honor como dijo cuando renunció o lo renunciaron de su cargo de cónsul en el consulado de México en Barcelona…Por cierto está lo del precio de las gasolinas que ahora nos salen que no se incrementó por el comportamiento que ha tenido el peso frente al dólar.

