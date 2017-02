Constitución mexicana: patrañas legaloides

Ayer se cumplieron cien años de la promulgación de la Constitución mexicana de 1917. Eso ha dado lugar a la publicación de odas risibles y demagógicas, que cantan las virtudes constitucionales. Por el contrario, en estas breves líneas expondremos algunos graves defectos de la Constitución mexicana, en un formato para “chicos y grandes”.

Cualquier constitución organiza a un Estado, detallando quién ejerce el poder y sobre qué principios, métodos y limitaciones. Los derechos y libertades de los gobernados también se incluyen y son al mismo tiempo límites al ejercicio del poder. Además de esos derechos, otras limitaciones a las autoridades son las normas relativas a: división de poderes, federalismo, jerarquía de las leyes, debida fundamentación, facultades y competencias. El Juicio de Amparo en nuestro país gira en buena medida en torno a tales conceptos.

La Constitución mexicana cuenta con 136 artículos. Los primeros 29 artículos constitucionales, además de los artículos 129º y 130º, contienen los derechos humanos y libertades (que también los pueden establecer o ampliar tratados internacionales y jurisprudencias) y conforman la denominada “parte dogmática” de la constitución. La organización del Estado, sus órganos y poderes se contienen en la segunda parte, conocida como “parte orgánica”. Clasificaciones más refinadas hablan también de una parte “programática” (arts. 39º-41º), una parte de “derechos sociales” (art. 27º y 123º) y otra parte de “prevenciones generales” (artículos diversos sobre ciudadanía, extranjería, geografía y reformabilidad).

Como son parte de la Constitución, los derechos y libertades comparten las características de aquella: constan por escrito, para evitar que la autoridad las desconozca; son supremos como la Constitución y sólo pueden ser reformables mediante el procedimiento que consta en la misma (art. 135º), por lo cual tienen mayor permanencia que las leyes secundarias.

Pero los artículos constitucionales mexicanos son en lo general muy defectuosos. Están mal redactados, no son sistemáticos sino incongruentes en muchos casos. Son omisos en ocasiones y demasiado extensos en otros. Además, algunos son contradictorios respecto de otros artículos, o bien son casuísticos.

No es irrelevante que el texto constitucional sea defectuoso. Al carecer de claridad, su defensa es poco efectiva y facilita las arbitrariedades de “nuestras” autoridades, pues en un juicio no se pueden defender bien los derechos que ni siquiera son claros en su redacción.

A un jurista mencionado en este escrito, las autoridades hacendarias mexicanas le solicitaron redactara un proyecto de ley fiscal “deliberadamente ambiguo, para así poder siempre perjudicar al contribuyente” cuando lo requiera el gobierno. Es a partir de ese tipo de leyes como se cobran impuestos injustos, como el de la gasolina.

Claro ejemplo de los defectos constitucionales es el artículo 4º, el cual considero el más demagógico de todos. Aunque los tratadistas han afirmado que el peor es el artículo 2º, sobre derechos indígenas, pues entre otras cosas, no considera que los usos y costumbres de los indígenas mexicanos son en buena parte discriminatorios –sobre todo contra las mujeres–.

El artículo 4º dispone entre otros embustes el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como derechos particulares de los niños para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, etc.

Pero basta salir a la calle para darse cuenta de que todos esos derechos no son más que una patraña legaloide. Pues los titulares de los pretendidos “derechos”, no tienen vías para hacerlos efectivos. La Constitución no lo establece y no hay responsables por su incumplimiento.

Gracias a esta Constitución engañosa, o a pesar de ella, tenemos en nuestro país a un ejército de niños hambrientos y sin educación trabajando por las calles, a una población que con frecuencia vive en una pocilga y que cuando enferma no tiene acceso real a doctores y medicamentos. Incluso se han registrado partos de emergencia en la puerta de hospitales donde no se permite el ingreso de las futuras madres.

Algunos artículos constitucionales son anacrónicos, habida cuenta de que no han sido actualizados y fueron elaborados en 1917. Pero como ha habido una serie de reformas que también han sido mal hechas en un buen número de casos, tenemos que en conjunto, la Constitución no tiene una exposición sistemática de los derechos. En ciertos casos, sí se establece quién es la autoridad objeto de la limitante, pero en otros no (por ejemplo, el ministerio público no puede retener a un indiciado por más de 48 horas). De 1917 a la fecha, se han realizado casi 700 cambios a más de 110 artículos constitucionales.

Todo este desorden tiene una explicación. El texto constitucional mexicano actual, si bien se elaboró en 1917, ha sufrido una serie de modificaciones que fueron fruto de las presiones sucesivas de diversos grupos. Cada grupo que presiona busca su propio interés, a veces a costa de los derechos de los demás. Es por todo ello que la Constitución mexicana no es un texto sistemático, sino contradictorio y confuso en ocasiones.

Los derechos de los mexicanos han estado sujetos en realidad a una violación selectiva, tanto antes como después de la llamada “alternancia democrática del año 2000”. Los derechos sólo son respetados en la medida en que no sean un obstáculo para los intereses de los poderosos. Si lo son, si son un obstáculo para la dominación, entonces el poder pasa por encima de los derechos y las leyes. Ejemplo de ello es la reciente “investigación” que la Secretaría de la Función Pública hizo de la sospechosa “compra de casas blancas” por parte del presidente de la república, su esposa y el actual canciller de México.

También se respetan los derechos cuando existe el riesgo de una reacción ciudadana en caso de que se violen aquellos. Esto no ocurre porque la autoridad reconozca el valor de las leyes, sino porque los estallidos ponen en peligro el “status quo”, es decir el estado de cosas existente, y por tanto la propia supervivencia de la clase dominante.

Los medios de defensa de la Constitución son también defectuosos. El propio Juicio de Amparo, así como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, han degenerado hasta ser hoy simples piezas del rompecabezas que permite la dominación de las élites mexicanas sobre la población.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la institución supuestamente encargada del control de la constitucionalidad. Pero conviene aquí recordar unas líneas del reconocido jurista Elisur Arteaga, en cuya obra se basó el presente escrito: “La corte, en los casos importantes, consensa con la clase gobernante sus resoluciones; los tiempos, las formas y las condiciones en que se emiten son objeto de negociación.” (Arteaga, Elisur. Derecho Constitucional. Editorial Oxford, p. xix). Todo esto desde luego puede ser ilegal, pero esa es la verdadera “norma” que la Suprema Corte nos aplica.

Aunque se den actos inconstitucionales por parte de la autoridad, la resolución o sentencia correspondiente se dicta varios años después. Los Juicios de Amparo son caros, lentos, excesivamente técnicos y de efectos relativos. E incluso cuando se gana un juicio de este tipo contra la autoridad, con frecuencia tiene solamente el efecto de que al abuso correspondiente sólo se le busque una nueva presentación y vuelva a repetirse bajo la nueva envoltura legaloide.

Por su parte, para que una jurisprudencia sea obligatoria, se requieren cinco sentencias en el mismo sentido, sin interrupción. Pero se estima que la SCJN sólo puede dictar unos 200 criterios al año, lo cual es insuficiente respecto del altísimo número de actos de autoridad de los tres poderes. Por tanto, el ciudadano se encuentra en estado de indefensión y el control constitucional de la SCJN es mínimo, lento y casi simbólico.

Además, los ministros de la Corte son prácticamente nombrados por el presidente de la República, pues aunque el Senado debe escogerlos de entre una terna, los legisladores, sobre todo durante el priato, simplemente depositaban en las urnas los nombres de “los elegidos” que previamente habían recibido de la presidencia, quien tiene gran ascendente sobre las decisiones y la operación de los Ministros. Actualmente, Enrique Peña mandó colocar en la Corte a dos de sus compadres, lo cual envilece a una corte supuestamente “Suprema”.

Pero la Constitución es también parte del aparato de legitimación del grupo en el poder, en tanto marco del cuerpo general de leyes en un país. Los jueces aparentan ser neutrales e independientes, pero son simples burócratas que forman parte de la administración pública. Sus decisiones normalmente van de acuerdo con los intereses de la clase gobernante, pues como Arteaga refiere, los jueces no son meros servidores del grupo en el poder: son el grupo en el poder.

El poder político es el objeto y el fin de una Constitución. Se ha dicho que la Constitución encarna los factores reales del poder de un determinado país (lo dijo Ferdinand Lasalle), pues el grupo en el poder manipula la Constitución a su antojo. Es la Constitución, en fin, un documento que hace legal todas las relaciones y formas de dominación política importantes. Determina quién manda, quién obedece y cómo castigar al que se oponga.