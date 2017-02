Será complicado el mercado de Fusiones & Adquisiciones 2017

El mercado de Fusiones & Adquisiciones (M&A) en México para 2017, de acuerdo con el despacho Pablo Rión y Asociados, se ve complicado, tanto en número de transacciones como en el valor de las mismas, “Principalmente por la incertidumbre que los acontecimientos recientes en cuanto a tipo de cambio y comercio bilateral México-Estados Unidos han generado”.

Al inicio del extenso análisis, RióN M&A detalla que “cuando hay incertidumbre, las decisiones de inversión se postergan hasta tener un panorama más claro, en términos de M&A se buscan múltiplos de valuación conservadores que puedan compensar los posibles resultados de las empresas en un entorno complicado”.

“En situaciones de este tipo, así como en épocas de crisis financieras como la del 2009, el comprador al tomar una posición conservadora, no está dispuesto a pagar un precio que pudiera resultar atractivo para el vendedor y con ello motivarlo a vender; y el vendedor, no está dispuesto a aceptar un precio que considere bajo y que en el futuro no lejano pudiera ser mayor.

“En la crisis de 2009 el número de transacciones reveladas en México se redujo un 34% al pasar de 290 a 190 transacciones y los múltiplos de valuación disminuyeron también.

“El mercado de M&A tardó 5 años en recuperarse en México, logrando que el número de transacciones publicadas en 2014 llegara a niveles similares a los del 2008. En este periodo los múltiplos, se recuperaron”, relata Ricardo Pérez Vas, socio de RióN M&A.

Entre los varios temas del análisis de la actividad de Fusiones & Adquisiciones en 2016, se encuentra el de Las tasas de interés y el valor de las empresas, que, entre otros detalles, resalta:

“Las recientes subidas en las tasas de interés por parte de los bancos centrales de EEUU y México han provocado en automático que las empresas disminuyan su valor (Enterprise Value “EV”) bajo un escenario ceteris paribus, es decir, todo lo demás permanece igual (crecimiento en ventas, precios, márgenes, etc.).

“¿A qué se debe esto? La manera más usual de valuar una compañía es mediante el método de descuento de flujos libres de efectivo, esto es, traer a valor de hoy los flujos que la empresa generará en el futuro.

“La subida en las tasas de interés incrementa: (i) el costo de la deuda, debido a que la mayoría de las empresas tienen su deuda a tasa variable; e incrementa (ii) el costo de capital, que es la rentabilidad que le exigen los accionistas a la empresa por invertir en ella su dinero.

“¿Qué motiva a un inversionista a invertir su dinero en una empresa? El rendimiento que le dará dicha empresa con un riesgo determinado. A mayor riesgo, mayor rendimiento esperado, punto.

“Por otro lado, la reciente depreciación del peso contra el dólar con el tiempo provocará inflación, la inflación aumenta el valor de los impuestos que se pagan, por ende disminuye el valor de las acciones, pero eso es materia de otro análisis”, comenta RióN M&A, “firma especializada de asesoría en Fusiones y Adquisiciones para empresas que buscan más que simplemente un proveedor de servicios para liderar su transacción”, como lo refiere su descripción; una firma a la que sin duda, es importante consultar.

