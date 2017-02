Gestionados 7 mmdp para obras de infraestructura: Gobernador AMC

San Francisco de Campeche, Camp.- Tras hacer un llamado al sector empresarial a seguir por el camino del trabajo en equipo, emprendiendo proyectos con objetivos claros que aseguren al estado avanzar más rápido, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas reveló que este año, tan sólo como resultado de la gestión de recursos, se invertirá en infraestructura alrededor de siete mil millones de pesos, cifra sin precedentes en el estado en los últimos 18 años.

Moreno Cárdenas se reunió esta mañana durante poco más de dos horas con representantes de cámaras, colegios y asociaciones empresariales, para establecer estrategias que fortalezcan la economía y el consumo local, otorgando estímulos, apoyos y vigorizando el proceso de mejora regulatoria.

Luego de escuchar los planteamientos del sector, el mandatario le reiteró su respaldo total para incentivar el crecimiento de la actividad en el estado, mediante el desarrollo de nuevas estrategias que aseguren tener un sector más competitivo y dinámico.

“Lo fundamental es que las obras de infraestructura se queden en Campeche, que haya una comunidad empresarial unida y con un mismo objetivo: que le vaya bien a las familias campechanas y que haya generación de fuentes de trabajo”, sostuvo.

El gobernador Moreno Cárdenas puntualizó que aunque 2017 es catalogado como un año difícil, para Campeche será de grandes oportunidades, pues en dinero de gestión se tendrán prácticamente siete mil millones de pesos en infraestructura, cifra sin precedentes en el estado, en los últimos 18 años.

Explicó que ese monto está integrado por una inversión estatal superior a los tres mil 500 millones de pesos; el apoyo federal gestionado en el Congreso de dos mil millones de pesos, y lo logrado para infraestructura de salud por más de mil 250 millones de pesos.

Como parte de las obras que se realizarán, mencionó el puente de La Unidad, que significa una inversión de dos mil millones de pesos; el distribuidor vial del Chechén, de poco más de 220 millones de pesos y el distribuidor vial de La Ría, de alrededor de 230 millones de pesos.

Agregó que además está considerada la avenida costera donde se ejercerán 250 millones de pesos; en obras de pavimentación en todo el estado se destinarán más de 200 millones de pesos y en la edificación de unidades deportivas en Carmen y canchas en Campeche, más de 150 millones de pesos.

Igualmente, indicó que los mil 250 millones de pesos obtenidos para infraestructura de salud, se destinarán a diversas obras como la construcción de la Torre de Oftalmología y el mejoramiento de los hospitales de Carmen “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, y de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio”, en Campeche.

Precisó que adicionalmente, en respuesta a uno de sus compromisos con los jóvenes campechanos, se ejercerán 250 millones de pesos para entregar cinco mil becas al año. “Cuando llegamos al gobierno teníamos entre tres mil y cuatro mil jóvenes rechazados, que no tenían recursos para pagar la escuela o no había cupo en el nivel medio superior y superior, con este plan no habrá ningún joven que quiera estudiar y no esté becado por el gobierno; somos el primer estado que lo está haciendo a nivel nacional”, expuso.

También abundó que dentro de las obras de infraestructura que se ejecutarán este año se encuentra la ampliación de la carretera Campeche-Edzná, con una inversión de poco más de 350 millones de pesos.

“Lo más importante es que haya una comunidad empresarial unida para generar más fuentes de empleo y contribuyan a que las familias mejoren sus condiciones de bienestar”, indicó Moreno Cárdenas al subrayar que los tiempos actuales que son de alta competencia, son idóneos para que los campechanos demuestren su carácter y voluntad.

Durante la reunión, el titular del Ejecutivo estatal giró instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura a permanecer en estrecha coordinación con los colegios de Arquitectos, y de la Ingenieros para que se analice a fondo el marco normativo en materia de ordenamiento territorial que asegure dar un mayor impulso al proyecto Campeche, Ciudad Sustentable que promueven de forma bilateral los gobiernos de México y Francia.

Acompañaron al gobernador, el secretario de Desarrollo Económico, José Domingo Berzunza Espínola, así como el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Gustavo Rodríguez Valle, Sergio Pérez Barrera, Francisco Martín Romero Perdomo y Luciano Vera Ehuán, respectivamente.