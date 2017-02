La Constitución de la Ciudad de México abortó el aborto

Por Carlos Arturo Baños Lemoine

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El 05 de febrero de 2017 se publicó, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el bodrio constitucional de nuestra ciudad capital. Un texto normativo que prometía mucho y terminó dándonos poco, muy poco. La mediocridad parlamentaria se impuso, no obstante algunas buenas señales que se lanzaron de tanto en tanto. Se nos fue de las manos una buena oportunidad para marcar la historia y hacer avanzar a este país.

Les comparto la liga, por si todavía no leen el adefesio:

http://cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/589/746/ef5/589746ef5f8cc447475176.pdf

De entre todas las decepciones del bodrio ése resaltan algunas, cual es el caso del aborto o, si lo prefieren ustedes, de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Con respecto a este tema, Miguel Ángel Mancera y la izquierda partidaria (PRD y MC) nos fallaron terriblemente. Ya no digamos MORENA, esa derecha populista que finge ser de izquierda.

No obstante haber estado en la Asamblea Constituyente “célebres feministas”, como Marcela Lagarde y Lol Kin Castañeda (PRD), Gabriela Rodríguez Ramírez y Elvira Daniel Kabbaz (MORENA), Esthela Damián Peralta (MC) y Olga Sánchez Cordero (cuota de Mancera), la causa del aborto simplemente no prosperó. Así de simple. Su defensa fue mediocre, tibia y descafeinada. Las versiones estenográficas no dejan lugar a dudas.

La cuota feminista no sirvió más que para detener la introducción del “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, tal como lo pretendía un bloque de parlamentarios conservadores, que, por supuesto, era encabezado por el PAN. Ése fue el “gran triunfo” de las feministas. No les dio para más.

Pero la cosa empezó desde antes.

En este mismo espacio ya había yo expuesto la traición de Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y de la feminista Marta Lamas con respecto al tema del aborto, en el artículo intitulado “Mancera y Marta Lamas: la “invisibilización” del aborto” (El Arsenal, 15 de noviembre de 2016):

http://www.elarsenal.net/2016/11/15/mancera-y-marta-lamas-la-invisibilizacion-del-aborto/

La traición de tales personajes fue simple y clara: el tema del aborto nunca apareció en los apartados correspondientes a los derechos sexuales y reproductivos de los capitalinos, pese a que el aborto ha sido y es uno de los grandes logros en materia de derechos humanos en la Ciudad de México.

La propuesta de Constitución que el grisáceo Mancera le entregó a la Asamblea Constituyente, simple y llanamente “invisibilizó” el derecho a abortar hasta la décimo segunda semana de gestación. Todo con el aval y la complacencia, claro está, de la súper feminista Marta Lamas.

Que quede muy claro: el Proyecto de Constitución de Mancera y de sus “notables”, ya dejaba fuera el aborto como derecho a nivel constitucional. Aquí el texto para que lo comprueben por ustedes mismos:

http://gaceta.diputados.gob.mx/ACCM/DOC/ProyectoConst15sep.pdf

¡Y, oh, sorpresa!… la versión final en la Constitución de la Ciudad de México dejó prácticamente intacto el guisote de la propuesta inicial de Mancera, quedando de la siguiente manera:

Derechos sexuales

Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.

Derechos reproductivos

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.

Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica.

Una pobreza de texto, por supuesto, porque resulta indignante que se haya dejado afuera uno de los avances más emblemáticos de los derechos sexuales y reproductivos en México y el resto de América Latina.

Los mediocres constituyentes “de izquierda”, feministas incluidas, prefirieron meter asuntos de menor importancia, como el asunto de “la identidad y la expresión de género” (esa fantasmagoría de la postmodernidad), y la vacilada de la “violencia obstétrica” (que debe resolverse a nivel de derechohabiencia), en vez de tratar de introducir explícitamente algo de veras trascendente, cual es el caso del aborto (o ILE).

Desplegaron poco esfuerzo y nulo. No buscaron la oportunidad para crear la mayoría necesaria. Fueron torpes y omisos.

El texto finalmente aprobado es una vergüenza, es un asco, es un retroceso. Deja la puerta abierta a dificultar el ejercicio de un derecho tan elemental para la sociedad moderna, que, de suyo, ya es difícil de ejercer porque el “progresista” Miguel Ángel Mancera destina pobres presupuestos para la práctica de la ILE en las clínicas del sector salud de la Ciudad de México.

¡Y por supuesto que no se la ha ocurrido algo así como El aborto en tu casa! Claro que no, porque a Mancera le gusta ser monaguillo de El Vaticano. Su candidatura presidencial necesita de la bendición papal.

Y por supuesto que las feministas y las “mujeres empoderadas” más allá de la Constituyente tampoco se esforzaron mucho que digamos. Ni siquiera hicieron un buen cabildeo. Y, obviamente, no lograron presionar lo suficiente.

En este sentido, fueron notorias las ausencias o negligencias políticas de: Alejandra Barrales y Beatriz Mojica, dirigentes nacionales del PRD; Patricia Mercado, Secretaria de Gobierno de Mancera; Teresa Incháustegui, Directora del Inmujeres-DF; Amalia García, Secretaria del Trabajo de Mancera; Dolores Padierna y Angélica de la Peña, senadoras “empoderadas”; etc.

Así, pues, con todo y sus feministas y sus “mujeres empoderadas”, el gobierno “vanguardista” de la Ciudad de México no logró introducir, en la constitución local, el derecho al aborto, quedando éste en leyes secundarias, de segunda importancia, de segundo nivel, de tal suerte que futuros gobiernos conservadores (MORENA incluido) podrán derogar los “artículos incómodos”.

Y me dirán algunos incautos: “Ah, pero las mujeres afectadas podrán recurrir al amparo apelando al principio constitucional de no regresividad”. A lo cual yo respondo: “Claro, con el riesgo de que la tramitación del amparo dure más de doce semanas”.

Y si ustedes caen en la cuenta de que, por lo general, las mujeres se dan cuenta de que están embarazadas hacia la cuarta o quinta semanas, la cosa estará muy jodida.

De este tamaño es el drama de haber abortado el aborto en la Constitución Política de la Ciudad de México.