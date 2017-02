-Moreno Valle el Duarte poblano

Por Héctor Moctezuma De León

Si usted amigo lector quiere buscar algunas diferencias entre la administración que encabezó Javier Duarte en Veracruz y la que recientemente dejó Rafael Moreno Valle en Puebla, encontrará muy pocas, las dos fueron catastróficas para sus respectivas poblaciones.

La única diferencia sería en todo caso que el ex –priísta, ahora pánista está apuntado para la candidatura panista en el 2018, así de cínico es quien dejó endeudado al estado poblano hasta el queque. Mientras que el priísta anda huyendo después de dejar en la ruina a los veracruzanos.

Al igual que Duarte el de Veracruz, o Duarte el de Chihuahua, Moreno Valle dejó temblando las finanzas del estado, con una millonaria deuda que rebasa los 40 mil millones de pesos.

Juzgue usted si este señor tiene calidad moral para aspirar a una candidatura presidencial cuando dejó un estado sumido en la peor corrupción, como nunca antes se había visto y mire que los priístas no cantan mal las rancheras en ese renglón.

Una administración en donde los derechos humanos, como en Veracruz y Quintana Roo, fueron letra muerta, baste recordar la muerte del niño de Chalchihuapan, caso en el que gobierno del estado trató de desvirtuar los hechos al grado tal de que poco faltó que dijeran que el menor se disparó el cohetón que le costó la muerte.

En lo relacionado con los feminicidios en el gobierno de Moreno Valle no estuvieron muy lejos del Estado de México, tan sólo el año pasado, el último del aspirante presidencial, se presentaron 80.

Dejó al estado sumido en la violencia, 590 homicidios dolosos tan sólo en el 2016, los índices delictivos crecieron a niveles alarmantes en la entidad y de la pobreza no hablar, ahora hay más poblanos sumidos en la miseria.

Y este señor se siente presidenciable, muy al estilo del mexiquense Eruviel Ávila quien gobierna el Estado de México con características muy similares a las que Moreno Valle gobernó Puebla hasta el pasado miércoles. Lo que nos espera en el 2018, dios nos libre.

El asiento se quedó vacío, el ex –gobernador no asistió esta vez al Super Bowl porque había el temor de que lo detuvieran una vez que pisara suelo norteamericano, el miedo no anda en burro, menos en Coahuila…Aguas con las promesas de Andrés Manuel López Obrador, construir refinerías no es fácil y tampoco la solución a la carestía de las gasolinas que se venden en México. El problema, que tiene solución, es más serio de lo que parece, no se vayan con la finta…Nuevamente el presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la unidad, esta vez fue desde el Teatro de la República en Querétaro, pero no ofrece nada a cambio, en el momento en que se comprometa a frenar la corrupción, en ese momento la población jala, de otra forma no. Por cierto cada vez son más las burlas de Donald Trump que aprovecha cualquier contacto con Peña para balconear al mandatario mexicano que ya no sabe ni por dónde le viene el ramalazo, menos su aprendiz de diplomático…Desde aquí un abrazo solidario con la familia Cantón Zetina por la muerte este fin de semana de Carlos, colega de muchos años en esta noble profesión que es el periodismo. Descanse en Paz.

circuitocerrado@hotmail.com