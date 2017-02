Películas sobrevaloras del 2016

Por Anne W. Hoyt

Las Palmas de Oreo

1ª Parte

Podría parecer superficial en estos tiempos dedicar una columna a las cintas más sobrevaloradas del 2016, pero es justo ahora cuando más atención deberíamos poner a lo que nos esta diciendo el arte. Las películas que han sido mas alabadas por los críticos son las que tendrán más exposición al público y vale la pena detenernos un momento a revisar lo que están diciendo. El cine nos puede orientar, alentar, dirigir y brindar modelos de conducta; es un espejo que refleja y, a la vez, moldea la realidad. En su clásico “De Caligari a Hitler”, Siegfried Kracauer propone que el cine apolítico y escapista de la entre guerra en Alemania contribuyó a que el totalitarismo se “colara” por la puerta de atrás.

Todo se podría reducir a una simple cuestión de gustos, pero ahí cabe todo y ni siquiera valdría la pena ocuparse de discutir lo que cada quien prefiere por inclinación personal. Si por otro lado—como señala Jonathan Rosenbaum del Chicago Reader—pretendemos defender una película en base a que es agradable y esta “bien hecha”, lo mismo podríamos decir de una galleta Oreo. Si partimos de que además de las galletas Oreo hay otros alimentos que son, tanto o más, ricos al paladar, y a la vez, nutritivos, entonces nos podemos embarcar en un ejercicio como el que intentaré realizar ahora y que pretende ser algo más que “llevar la contra”.

Aclaración preliminar: cuando digo “sobrevalorada” no quiero decir que ninguna de las películas que cito a continuación sea mala (todas fueron creadas por cineastas de indiscutible talento), simplemente me pregunto si esas 5 de 5 estrellas que se les han dado son un rasero realista de su calidad, o si más bien son una señal de que no hubo mejor oferta. Es decir, si los críticos ya prodigaron la más alta calificación que se le puede dar a una cinta, ¿qué numero le podrían a la próxima verdadera obra maestra que—aun confío—aguarda en el horizonte? ¿Cuántas estrellas le darían a la próxima Ciudadano Kane o Chinatown o Cantando Bajo la Lluvia (si de musicales se trata)? Hay que hacer la distinción entre el tema social (por muy loable que sea) y el valor artístico de la película. La primera y segunda de ésta lista, han sido alabadas precisamente por el asunto del que tratan. En el caso de I, Daniel Blake, propongo que fue la nefasta corrección política lo que llevó a que incluso le dieran la Palma de Oro, en el pasado festival de Cannes. Aquí le damos la Palma de Oreo.

1.- I, Daniel Blake

Si los argumentos verbales no son suficientes para dimensionar el verdadero valor de una película, el tiempo siempre tiene la última palabra. Unas cuantas semanas después de que se estrenó en Cannes (mayo del 2016) bastaron para mostrar la obsolescencia de I, Daniel Blake. Cuando Brexit ganó en las urnas, el “desgarrador” drama de un hombre de 59 años exasperado con la burocracia del sistema de seguridad social en Inglaterra, cambió a lo que dentro de poco será nostalgia por una situación idílica; una en la que todavía había un sistema social del cual quejarse. Y si resultaba difícil sentir simpatía por un hombre que mal que bien tenia un gobierno que lo apoyara, a diferencia de prácticamente el resto del mundo—incluida Estados Unidos donde ningún empleado te dice “honey” mientras trata de enseñarte como usar la computadora para someter tus formas de desempleo—mucho menos se puede uno compadecer de la otra protagonista de I Daniel Blake. Katie. La joven madre soltera a quien Blake trata de ayudar, recibe del estado benefactor británico un departamento amueblado en Newcastle. Su tragedia es que ella estaba muy a gusto viviendo en Londres. Da la casualidad de que ya los únicos que tienen los recursos para vivir en la capital inglesa son potentados árabes, rusos o chinos, pero que la reubiquen a ella es señal de la crueldad del Estado. Ya nada más faltó que se quejara del diseño del tapiz o del color de la alfombra. Que la causa que defiende I, Daniel Blake, este fuera de proporción con los tempos, no tendría que ser motivo para descalificar la película. El problema es que si haces un filme cuyo mayor “mérito” es el realismo social, por lo menos apégate a eso. I, Daniel Blake no ofrece nada fuera de la denuncia que hace. Es un panfleto acartonado, previsible y sentimentaloide. Los personajes no son más que estereotipos del sector de la población al que trata de reivindicar Loach. Nuestro único consuelo es pensar en la veta de inspiración que se le abrirá a Loach cuando se concrete la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

2.- Toni Erdmann.

Hay una gran diferencia entre ser, y creerte, simpático. El protagonista de Toni Erdmann cae penosamente en la segunda categoría; esa es su—y nuestra—desgracia. Pero quizás el primer error de interpretación de la película sea suponer que es una comedia. La cinta, otra de las favoritas de la critica en el Festival de Cannes, es un serio y deliberado esfuerzo por desenmascarar al enemigo en turno: la globalización y el implacable mundo corporativo. La pulsión oculta de Toni Erdmann es presentar al humor como último bastión de resistencia ante las fuerzas del capitalismo salvaje. El problema es que la película habla del humor, pero no lo practica. El trayecto para atacar esa misión es largo, tedioso y, lo peor, el humor es de “pastelazo”. Winfried, un maestro de música retirado se comporta como si su proclividad a hacer bromas pesadas le diera superioridad moral sobre sus inocentes victimas. El hombre trata de llamar la atención utilizando el absurdo hacia el verdadero absurdo, como él lo ve: la vida de los otros. En las figuras clásicas del circo tradicional, Winfried representa al Augusto, el payaso que con trompetillas y desfiguros trata de denunciar que detrás de la solemnidad y aire de importancia del Blanco, también se esconde un payaso. Como idea no está mal, pero la película es demasiado larga y esta tan comprometida con denunciar su punto que carece de la ligereza y espontaneidad que supuestamente representa. Nunca vemos verdaderas muestras de cariño, de cercanía, o por lo menos, un diálogo profundo entre padre e hija; solo la ciega convicción de Winfried de “rescatarla” de si misma. Ines representa una ¨víctima” de esa forma de vida que su padre (y la directora, Maren Ade), tanto desprecian. No hay alusión a algún recuerdo de la infancia que ayude a entender; por un lado, cierto distanciamiento; y por el otro, la extraordinaria paciencia que ella le tiene a sus bromas diseñadas para avergonzarla frente a colegas y jefes. Winfried no busca amar y proteger a Ines, sino forzarla a que vea la vida como él la ve. Es ahí donde la película se traiciona a si misma y resulta tan falsa como los dientes postizos que Winfried utiliza todo el tiempo. ¿Ines es mujer e hija o representa a una Alemania que ha perdido el rumbo? La última de las tres generaciones que se nos presentan, revela una involución, parece decir Ade; la octogenaria madre de Winfried el racismo de la pre-guerra; Winfried la actitud progresista, y humaista de la pos-guerra; e Ines, a los nuevos jóvenes que han perdido la sensibilidad (el humor) tratando de sobrevivir en el capitalismo salvaje. Las pesadas bromas del Winfried (como el cojín inflable que hace ruido de flatulencias), no son solamente de mal gusto, sino denotan un humor prefabricado, comercial y carente de imaginación propia.

3.- Paterson

Como el tiempo de otoño en el que se ubica, Paterson no da frío ni calor. Del Estados Unidos bizarro visto en blanco y negro por un extranjero del largometraje Stranger than Paradise (1984), que lanzó a la fama a Jim Jarmusch, a la visión conformista y anodina de Paterson, hay no sólo tres décadas, sino años luz de distancia. La película abarca una semana, de lunes a domingo, en la plácida existencia de un chofer de transporte publico y su supuesto mérito es retratar “la poesía de lo cotidiano”. Un quehacer cotidiano que no se topa con el menor contratiempo, ninguna palabra fuera de lugar; nada que indique que hay una realidad afuera de su propia rutina. No hay asomo de drama, ni siquiera de humor. Hay pequeños gags visuales como la aparición de diferentes gemelos que nos recuerdan la repetición que es parte del lenguaje poético; o el “misterio” de quién tira la caja de correo. La idea, al parecer, es que veamos este ritmo de cosas como la cadencia repetitiva de un verso. Aunque situada en el presente, todo en Paterson, desde la estética hasta la forma de vida, nos remite a los años 50; no a los reales de la segregación racial, sino a los que retrataban el cine y televisión de la época. Suficiente se ha dicho acerca del horror que podía ocultarse detrás de esos suburbios de prados verdes y rejas blancas como para que se pueda uno tomar en serio la visión idílica de Paterson, fuera de una nostalgia estética. Consciente de que ese retrato de perfección solo mostraba una cara de la población, Jarmusch incluye a algunos personajes afroamericanos unidimensionales que solo sirven de comparsa en el bar al que acude todas las noches Paterson. Los versos que supuestamente escribe Paterson son del poeta Ron Padgett y son tan poco espectaculares como la película. Tal vez es eso el sentido que quiere darle precisamente Jarmusch en una especie de rebelión contra el éxito, la fama y lo sobresaliente. ¿Quién sabe? Lo que si es cierto es que desde sus inicios, Jarmusch le ha dado a la locación de sus historias un significado particular. Como pocos, Jarmusch ha incorporado orgánicamente el entorno dándole el sentido que le daban los romanos, el genius locus (genio del lugar). Por eso resulta sorprendente ver como se ha transformado tan radicalmente su perspectiva. Hay un lugar en particular que no se nos debe escapar al observar la película: el de la mujer. Mientras que esta muy bien que Paterson ande por la vida manejando su camión, paseando al perro o tomándose una cerveza en el bar todas las noches, el lugar de su compañera es en casita, donde desahoga cualquier inclinación artística horneando pasteles o diseñando cortinas y cojines, siempre en patrones de blanco y negro. El confortable hogar de la pareja—qué bien pagados han de estar los choferes en New Jersey—es una autentica casa de muñecas, como la representara el dramaturgo noruego Henryk Ibsen en el siglo XIX. Paterson es sólo un juego ingenioso, un guiño a las convenciones de la poesía impregnado por una visión no nostálgica, sino anticuada de un pasado que además nunca existió.

4.- Manchester by the Sea

“En nuestras desgracias,

Y contra nuestra voluntad,

Adquirimos sabiduría,

Por la terrible gracia de Dios.

Esquilo (525 a. C. 456 a. C).”

Lo más sorprendente de lo que la crítica ha destacado sobre el mérito de ésta película, es que el protagonista—víctima y causante involuntario de una espectacular tragedia—no aprende nada de lo ocurrido y sigue igual antes que después de dicho evento. “Porque así es la vida”, han dicho. Puede que así sea la vida, pero entonces, ¿para qué ir al cine? ¿Cuál es el propósito del arte entonces? La discusión académica sobre si después de la invención de la fotografía tenía todavía sentido que el arte imitara la vida, ha llegado al extremo que ignora lo que desde Aristóteles se consideraba la función de la poética; ser fiel a la vida, sí, pero mostrar personajes que crecen por encima de su circunstancia. Los protagonistas, que con el tiempo dejaron de ser únicamente los reyes y los dioses de la tragedia clásica, tenían que exhibir una grandeza de espíritu que le dejara al público una enseñanza; enseñanza que no debemos confundir con mensaje, ni con moral, simplemente con crear figuras modelos que nos ayudaran a entender y transitar mejor por la vida. Puede haber diferentes versiones de que hace a un héroe o anti-héroe, pero decir que una película esta bien porque el protagonista no es ni bueno, ni malo; ni interesante, ni no interesante; ni simpático, ni antipático, ni especial en ninguna forma, te lleva a preguntarte entonces por qué no mejor hacer un documental. En todo caso, es en esa prueba de levantar “un espejo a la realidad”, (según Hamlet), en la que finalmente acaba fallando Manchester by the Sea. Si es tan real que podría ser un documental, habría que considerar que tan realista es lo siguiente:

1.-La tragedia le acontece a dos personas; mientras que una vive acorde a lo ocurrido, la otra sigue tan campante y rehace su vida en un “dos por tres”. Así vayas con el Dalai Lama o el mismo Freud a que te ayude, una vida entera no te alcanzaría para recuperarte de algo así (a menos que seas sicópata y no sientas). Además por qué si la película muestra que la recuperación es imposible en un personaje; en el otro (sin mediar explicación de que fue diferente-excepto por un gran detalle), el mismo evento no es óbice para que tenga su “happy ending”.

2.-Otro de los personajes que sufre de lo que, se nos da a entender, es una grave adicción, la siguiente vez que lo vemos ya esta “curado”.

3.-Mas difícil de explicar para quien no haya visto la película sin revelar la trama (aunque no es central a la historia) ¿A quién se le podría ocurrir invitar a un sepelio a la ex pareja del hermano del difunto (además acompañada de su nueva y feliz familia)?

4.-¿Qué diálogo o evento significativo se da entre tío y sobrino para que se insinúe que su relación pasó a un nivel mas trascendental?

Manchester by the Sea es apenas la tercera película de Kenneth Lonergan, y al igual que en You Can Count On Me (2000) y Margaret (2005), muestra un interés particular en explorar como el mismo evento trágico puede llevar a dos personas a reaccionar en formas totalmente diferentes. Al parecer, Margaret, la mejor de las tres, se le salió de las manos y Lonergan tardó cinco años en terminarla. Algo de esa falta de dirección se nota también en Manchester by the Sea.