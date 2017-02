Pide PRD renuncia del canciller Videgaray

México.- El Partido de la Revolución Democrática exigió al gobierno federal la remoción del Canciller Luis Videgaray, por lo que consideran una falta de experiencia para generar un diálogo y convocar a todos los actores políticos, sociales y económicos del país, para conformar una estrategia de Estado.

Esto a fin de hacer frente al discurso xenofóbico y política antiinmigrante del mandatario estadounidense Donald Trump, así lo manifestó Beatriz Mojica Morga, Secretaria General de este instituto político.

Indicó por medio de un boletín que es urgente que el gobierno mexicano aplique una política exterior de Estado que delimite todas las estrategias para enfrentar las repercusiones económicas ante la fuerte ofensiva del presidente estadounidense Donald Trump, contra México, además de diversificar nuestro mercado hacia América Latina y verla como aliada no sólo políticamente sino económicamente.

Enfatizó “México no es un país pequeño, no es un país tan pequeño como Cuba entorno a población, si Cuba pudo enfrentar en su momento a Estados Unidos, por qué México con cientos de millones de personas no podrá hacer una estrategia que le permita salir adelante ante los embates de Donald Trump.”

Por su parte, y en el mismo sentido, el Secretario de Internacionales del CEN del PRD, Irán Moreno Santos, indicó que el PRD pide la renuncia del Canciller Luis Videgaray, porque desde su arribó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no ha convocado a construir la política exterior de Estado que requiere México para enfrentar a los Estados Unidos.

“Vemos que es incapaz de generar acuerdos mínimos entre los diversos actores políticos, económicos y sociales del Estado Mexicano para construir esta política exterior de Estado, ante esta incapacidad solicitamos este día formalmente a través de los medios de comunicación la renuncia de Luis Videgaray, por no convocar al conjunto de los actores políticos y sociales”.

Precisó que el PRD ha presentado propuestas formales de cómo deberíamos de enfrentar la relación entre ambas naciones y se han ignorado por parte de la administración de Peña Nieto.

“Requerimos de alguien que sí sepa de relaciones exteriores, que nos permita generar nuevas interlocuciones frente a Estados Unidos, porque si es incapaz de generar un diálogo interno cuanto más en Estados Unidos”, subrayó.

De igual forma, Beatriz Mojica manifestó que el mismo pueblo del país del norte percibe que hay una seria amenaza a la democracia; al tiempo que informó que este fin de semana sostuvieron reuniones con diputados del Partido Demócrata, organizaciones sociales y sindicales, en Baltimore, Maryland, para trabajar en estrategias conjuntas para visibilizar lo que México le aporta a Estados Unidos y cómo trabajar en un modelo de integración para el desarrollo, en el que ambos países ganen, por las afectaciones de la política aplicada por Donald Trump.

Indicó que en el mes de marzo vendrán a México el diputado Raúl Grijalva y Raúl Hinojosa de la Universidad de California para llevar a cabo diversas actividades entorno a los temas migratorios y sociales, que se ven afectados por la política racista del presidente estadounidense.

También en esta conferencia de prensa dio un mensaje de solidaridad con México el político argentino, Jerónimo Millaa Torres, del Partido Unión Cívica Radical, “dar nuestro mensaje de solidaridad, una solidaridad que se remonta a los profundos lazos de hermanamiento que han tenido nuestros países”.

“Cuentan con nosotros, cuentan con la Unión Cívica Radical de Argentina, en la necesidad de construir puentes y en la defensa de América Latina y de nuestro hermanamiento mutuo para que de esa manera puedan encontrar el apoyo ante un mensaje que construye muros y no construye puentes, que nos aísla y no nos relaciona”, concluyó.

En la conferencia de prensa estuvieron los s??ecretarios Claudia Castello, de Igualdad de Géneros, Julieta Camacho, de Fomento de Comunidad, Verónica Juárez, de Gobierno y Enlace Legislativo, Antonio Medina, de Diversidad Sexual, Octavio Martínez, de Electoral, Rey Morales, de Políticas Alternativas de Seguridad Pública y Ángel Ávila, Presidente del Consejo Nacional.