La lucha del gabinete por la silla

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

En los círculos del poder nacional ya lo decíamos, “ni ven ni oyen” lo que pasa; porque están seguros y eso solo los más sensibles y receptivos, que el pueblo no tiene memoria. Con tantas avalanchas informativas se cauterizan las heridas; y el cúmulo de datos deportivos, de los espectáculos y los memes que hacen todo lo serio, superficial y absurdo, cumplen con su función enajenante para que se olviden los daños y las ofensas de los líderes del país a sus gobernados.

Hasta los vandalismos parecen tomar distancia al día de hoy y se perciben como si pertenecieran a una fecha muy anterior de cuando realmente sucedieron. En este inter, los ciudadanos se han dado cuenta de manera tardía pero todavía sin llegar a una conclusión, que estaban muy lejos de entender lo que ha pasado en el país casi durante toda su vida, porque lo que se creía sólido como era el tratado de Norte América, o la producción inagotable de petróleo, y las formas burocráticas como modelos ideales de vida e ingresos, hoy están cuestionados.

Pero los que no se inmutan son los miembros del gabinete de Peña. Siguen campantes, felices como si fueran senadores o diputados, seguros en sus escaños y curules, posando, sin rendirle cuentas a nadie de lo que no trabajan. Sus preocupaciones son exclusivamente electorales: tener dinero para la compra de votos; mucho dinero para repartir a los cuadros intermediarios que dicen dispersar regalos y efectivo a las masas.

La burocracia gigantesca e inútil que comandan los secretarios tampoco sufre, siguen en la dinámica de hacer negocios al amparo de sus cargos. Con dosis elevadas de simulación hacen que hacen, y sobre todo se concentran en que no se sepa bien a bien, cual es la naturaleza concreta de lo que trabajan o dicen que trabajan.

En ese orden de cosas, se les va la vida inútilmente para ellos y para los demás, formando en el séquito de Peña, aplaudiendo todos los días anuncios falsos de inversión que rara vez llegan al diez por ciento de lo que pregonan y menos aún, que se demuestre que lo que se aplaude sea de una utilidad mínima comprobable. Todas las semanas de todo el año, durante seis años se sigue esa rutina malévola de engañar y auto engañarse.

Lo que rompe la desquiciada inercia que por cierto nació del faraonismo del nacionalismo revolucionario, es la lucha presidencial para que el ritual aburrido continúe seis años más. Sin que nada cambie, sin que México avance en correlación a otras naciones con las que solía competir.

Todo sigue igual como desde Echeverría: una deuda enorme, inconcebible, es una pesadilla; una inflación disfrazada, un crecimiento descomunal de burocracias, de todas ellas, en todos los ámbitos federales, estatales, municipales, organismos públicos, en los legislativos y en los judiciales. Siguen los reclamos de maestros y pensionados por trabajar menos y recibir más; la educación sigue las pautas de mínima aportación científica, tecnológica y cultural; universidades voraces sin productos, rectores que quieren ser presidentes, y que ni siquiera pudieron sacar el narcotráfico abierto, en las aulas y auditorios. Crece la continuidad de privilegios de los sindicatos del gobierno que dominan las plazas, las rentan, las rifan o las canjean por favores de toda índole…

Y la pregunta: ¿para eso quieren el poder?

Para seguir la doctrina Ruiz Harrell: nombrar al más manejable y tonto, para que éste haga lo mismo cuando le toque y sucesivamente continúe ese deterioro de manera interminable, lo que le llamó el escritor como: “Exaltación de Ineptitudes”.

Porque Trump ya lo declaró: que Peña se quejó, que no puede con los bad hombres y que necesita ayuda, en alusión a lo militar; contradiciendo a Federico Arreola, el propagandista de López Obrador que escribió hace dos semanas que en esa llamada, Peña había doblado al gringo, lo que como se recordará , no solo no lo creí sino que puse en evidencia la alianza del Peje con Peña, el PRI-Mor, que después quisieron distorsionar señalando a Anaya como beneficiario de un imaginario pacto electoral nacional.

Todas esas ineptitudes de veras que ya no pueden seguir. Porque que pena que Trump amenazara y chamaqueara, no a Peña que en todo caso, solo a él le debe importar; sino al Presidente de México que se vio, sin un chance de contestarle a otro improvisado, al que debió poner en su lugar diplomáticamente, políticamente, o con una mentada de madre, como le dijo a Nixon Díaz Ordaz, cuando la Operación Intercepción, y Nixon era un verdadero político que no se había expuesto, como Trump lo hizo. Peña debió responderle de mil maneras, la que usted guste, pero si su ignorancia, o sus aptitudes, no le ayudaban, al menos estaba obligado a expresar algo medianamente digno. Comportarse como varón.

Por supuesto que oportunistas apátridas como Slim argumentarían la astucia zorruna, de comprender, “hacer un esfuerzo positivo por buscar al negociador, no al terminator”. ¡Huy que miedo! Una sarta de tonteras de un comerciante como Slim. o las de su empleado el Peje: hacer mítines en el otro lado, en las estaciones de metro ahorita que hace frío. Y mucha burocracia para defender a los mexicanos, como si los burócratas defendieran a los mexicanos… ¡por favor!

Pero como si nada hubiera pasado se enfrentan, como dice Rivapalacio en su columna del día seis, los del gabinete: Videgaray y Meade, del lado de los endeudadores y del otro lado, los del aparato electoral: Gobernación y SEDATU, entre otros nocivos devoradores de presupuestos. Dizque por los gasolinazos. Cuando todos, lo que quieren es lana para ser presidentes, sin demostrar en absoluto sus aptitudes políticas o administrativas, al contrario se empeñan por hacer alarde de sus errores, porque además desconocen alguna forma de pensar congruente a las ciencias del gobierno o son omisos a las ideologías que históricamente signifiquen la cohesión y la dignidad nacional.

Y pensando positivamente y deseando que mis amigos también piensen de esa manera. Por favor ya, ayudémonos entre todos, a tomar en serio la responsabilidad de este país y a quitarles a todos estos personajes siniestros y sin conciencia de la realidad, el poder público del que hacen un uso indigno y extremadamente personalista.