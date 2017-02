México no necesita salvadores de la patria ni mecías: Gobernador AMC

San Francisco de Campeche, Camp.- “México no necesita salvadores de la patria; no necesita a quienes sólo creen en su verdad ni a mecías que a costa de sus intereses quieran incendiar al país; México necesita de mexicanos comprometidos, honestos y con valores que antepongan los intereses de la nación a sus largas carreras y ambiciones personales”, sostuvo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas durante la ceremonia de develación de la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en el muro de honor del Congreso del Estado.

En su mensaje, pronunciado en el salón de sesiones legislativas, el mandatario estatal ratificó el respaldo de los campechanos a la República, convocó a seguir fortaleciendo la unidad y aseveró que ahora Campeche es un nuevo actor de la política nacional, posición que mantendrá para fortalecer su liderazgo en los ámbitos político, económico y social del país.

“La manera en que hemos encarado los retos de la entidad y las expresiones de unidad de nuestra sociedad, han posicionado a Campeche en un nuevo lugar en el escenario nacional, como un estado dinámico y políticamente importante. A nivel nacional y a nivel local hay quienes se han sorprendido, no estaban acostumbrados a ver a nuestro estado en las decisiones más importantes de nuestro país, pero eso ha cambiado; los que se sorprenden ahora tendrán que acostumbrarse a oír muchas veces, muy alto y muy lejos, el nombre del pueblo campechano”, remarcó Moreno Cárdenas.

Al respecto dijo que “en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) nuestra voz es firme y constructiva, y nuestro voto tiene todo el valor que le corresponde al pueblo campechano; en las cámaras empresariales y organismos nacionales e internacionales y en las instituciones federales, Campeche es uno de los nuevos grandes temas vinculados al desarrollo de México”.

Dijo que en estos tiempos, la entidad le va a demostrar a México de qué están hechos los campechanos, ya que tiene el mayor potencial de crecimiento, pues a diferencia de muchas regiones del país que ya llegaron a sus techos de desarrollo, Campeche tiene todo para crecer.

En presencia de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, Ramón Méndez Lanz y Carlos Felipe Ortega Rubio, respectivamente, Moreno Cárdenas subrayó que la inscripción de la leyenda “Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en letras doradas, en el muro del recinto legislativo, honra tan memorable acontecimiento y a diferencia de otros muros ese no divide, pues integra voluntades, sentimientos y decisiones.

Enfatizó que los tiempos actuales, de retos y desafíos, no son para los conformistas sino para los que creen que se pueden cambiar las cosas haciéndolas de manera distinta, fortaleciendo la unidad y el trabajo duro e inteligente para conquistar los más altos niveles de crecimiento y desarrollo.

“México no necesita salvadores de la patria, no necesitamos a quienes sólo creen en su verdad; no necesitamos mecías que a costa de sus intereses quieran incendiar al país; no necesitamos a los destructores de todo y a los constructores de nada; no necesitamos a quienes destruyendo las instituciones del país, pretenden salvar a México. Hoy México necesita a mexicanos comprometidos, honestos, con valores, que antepongan los intereses de la nación a sus largas carreras y ambiciones personales”, citó el titular del Ejecutivo estatal.

Pidió mirar lo que está sucediendo en Estados Unidos: “Está siendo gobernada por los intereses, ambiciones y caprichos de una sola persona; poniendo en riesgo su propia paz y la paz mundial. No nos equivoquemos, hoy México más que nunca está por encima de cualquier interés individual”.

Refirió que los campechanos, con la marcha ocurrida el pasado 1 de febrero, no solamente respaldaron la unidad nacional y al Estado Mexicano, representado por el Presidente de la República, sino ratificaron ser parte de un estado libre y soberano, de gente trabajadora, emprendedora y con visión de futuro, donde ha surgido un nuevo vigor productivo, comercial y económico, en el que prevalece la armonía y paz social.

Reiteró su llamado a mantener la unidad y no bajar la guardia, pues es fundamental para enfrentar los desafíos externos y colocar a México por encima de todo, con el más ferviente sentimiento nacionalista y patriótico.

En la sesión solemne, Moreno Cárdenas aseveró que la LXII Legislatura local se distingue por su oficio político y por tener congresistas que piensan primero en Campeche. “Los 35 diputados campechanos han demostrado su compromiso con los ciudadanos, desde la legítima plataforma política de cada uno, han hecho un congreso de todos y trabajado favor de Campeche”.

Previamente, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso Local, aseguró que en la Constitución se encuentran los principios fundamentales para vivir en armonía social, debido a que en su contenido habla de la libertad, los derechos humanos, el trabajo lícito, la democracia y la soberanía.

“Nuestra Carta Magna, habla de esas cosas positivas que son indispensables para el crecimiento del país, es importante que nuestros jóvenes la conozcan, para que reconozcan la Nación que somos y queremos ser”, aseveró.

En la sesión estuvieron presentes legisladores de diversos partidos políticos representados en el Congreso; los presidentes municipales de Campeche y Champotón, Edgar Hernández Hernández y Raúl Uribe Haydar, respectivamente; funcionarios de los tres niveles de gobierno y representantes del sector social y de las fuerzas armadas.