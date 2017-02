¿Necesaria la Ley de Seguridad Interior?

Por Raúl Flores Martínez.

Los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz y Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda ya iniciaron el cabildeo con los legisladores para que se apruebe la llamada Ley de Seguridad Interior que tanto andan buscando.

De acuerdo con la Información Filtrada, durante el desayuno que se realizó en las instalaciones de la SEDENA, la cordialidad fue el plato principal entre militares y legisladores, dicen los que saben que esa Ley de Seguridad Interior pasará por el legislativo tan suave como cortar un trozo de mantequilla.

La voz cantante fue del titular de la SEDENA, Salvador Cienfuegos Zepeda, quién ha sido el único secretario que ha salido a defender a las Fuerzas Armadas cuando es necesario, cuando las estrategias del crimen organizado para demeritar estas instituciones se da con la complicidad de las Comisiones de Derechos Humanos.

Claro ejemplo se dio ayer, con la recomendación que envió la CNDH al titular de SEMAR, Vidal Francisco Soberón Sanz por una “detención arbitraria” y cateo a un domicilio en Culiacán, Sinaloa.

La recomendación, que da cuenta de los hechos ocurridos en 2014, señala que la víctima fue sometida a supuestos actos de tortura como la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza generándole asfixia, además que le fueron quemada y arrancada la piel de la planta de los pies.

En la queja que recibió la CNDH se señala que el 14 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 03:00 horas, elementos del Ejército Nacional y de la Semar, cubiertos con pasamontañas, irrumpieron violentamente, sin mandamiento judicial alguno, en el domicilio de la víctima, nombrándole por un apodo que no reconocía, lo golpearon y amenazaron para que les indicara “dónde estaban los demás”.

Lo raro de esta recomendación, es que nunca se comprobó la participación de elementos del Ejército mexicano, cómo se había denunciado.

Siempre lo he dicho, los ciudadanos no saben distinguir entre los uniformes de marinos o ejército, también no saben distinguir que uniformes son falsos.

Un ejemplo de esto se dio con el aseguramiento de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de un vehículo clonado con la leyenda apócrifa de Marina con matrícula 1583; así como uniformes camuflaje en desuso en inmediacion del poblado de Comales, en Reynosa, Tamaulipas.

Estos uniformes y la unidad de la Marina, eran utilizados por los integrantes del Cártel del Golfo para hacer detenciones y ejecuciones de sus contras. Con esta estrategia los muertos o desaparecidos serían por parte de elementos de SEMAR.

Con estos claros ejemplos, se podría preguntar qué tan necesarios son los marcos legales para las Fuerzas Armadas en México. Qué tan necesario, es que los marinos o soldados puedan realizar las puestas a disposición de los detenidos en flagrancia, sobre todo qué tan necesario, es apoyar a los integrantes de Marina y Ejército en la lucha contra la delincuencia que siempre ha rebasado a las policías municipales y estatales.