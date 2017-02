OITNB lanza quinta temporada el 9 de Junio

La serie original de Netflix, Orange Is The New Black, protagonizada por Taylor Schilling y Laura Prepon, estrenará su quinta temporada el próximo 9 de junio a nivel mundial.La plataforma digital dio a conocer el primer teaser de esta nueva entrega, el cual durante 15 segundos muestra de regreso a Alex (Laura Prepon), Piper (Taylor Schilling), Nicky (Natasha Lyonne), Flaca (Jackie Cruz), Taystee (Danielle Brooks), Lorna (Yael Stone), Cindy (Adrienne C. Moore) y María (Jessica Pimentel).

El breve video concluye con la misma escena con la que termina la cuarta temporada, cuando Dayanara (Dascha Polanco) apunta con un arma a uno de los guardias, con ello da pauta al inicio de un motín dentro de la prisión.

De acuerdo con diversos reportes de prensa, el programa estará compuesto por 13 capítulos.