10 maneras increíbles y fáciles de perder peso 1a parte

Por Best Health / Trad.: Alfonso López Collada

Ponte una meta

Ya sea que quieras perder peso, ahorrar para un vestido o depositarle a tu hogar, necesitas trabajar desde la meta hacia atrás. Y la mejor manera de hacerlo es poner por escrito los pasos que necesitas dar para llegar a ella. Peter Walsh, autor de “¿Hace este desorden que mi trasero se vea gordo?”* dice que ha tenido mucho éxito ayudando a gente a terminar con su desorden, porque él se enfoca en un propósito claro. “El primer paso es definir la vida que quieres. Si puedes hacer eso, estás a la mitad del camino para alcanzarla.”

Limpia el desorden

Usa las barras de tu cocina sólo para preparar comida, no para almacenar (nada de tener un tarro con galletas), recomienda Walsh. “La mayoría de las cocinas están atestadas de aparatos, pero no puedes elegir comida saludable en un espacio desorganizado, sin orden. No te gustaría comer en un restaurante todo desordenado, ¿o sí?”

Come con más frecuencia en casa

La familia canadiense promedio gasta hoy casi el 30 por ciento de su presupuesto comiendo en restaurantes y lugares de comida rápida, de acuerdo a la agencia Statistics Canada. Para ahorrarte dinero y kilos, comienza a observar y registrar qué tan seguido comes fuera y cuánto gastas en esas comidas cada mes, y luego reduce gradualmente tus salidas.

“La gente que come mucho fuera tiende a comer alimentos menos saludables y tiende a ser más pesada” afirma Melodie Young, dietista en el Instituto del Corazón y los Pulmones del St. Paul’s Hospital de Vancouver. Y afirma que, de hecho, dejar de cocinar en casa tiene mucho que ver con el aumento de la obesidad registrado en los últimos 30 años.

Aumenta tu metabolismo durmiendo más

No sólo se nos antoja la comodidad de la comida poco saludable cuando estamos cansados; además nuestros niveles de sueño están ligados a los de nuestras hormonas”, dice Joey Shulman de Ontario, autor de El último Parteaguas 15-A de la Reducción de Peso**. “La gente que se priva del sueño tiende a tener más secreciones de la hormona cortisol, así que está más estresada. Y eso también detona el almacenamiento de grasa”, explica. La falta de sueño además le provoca fluctuaciones en las hormonas del hambre llamadas leptina y grelina, que nos indican si estamos satisfechos o tenemos hambre.

(Mañana, parte 2)

* “Does this Clutter Make My Butt Look Fat?”, Simon & Schuster

** The Last 15-A Weight Loss Breakthrogh