El “tetazo” de Argentina: absurdos y contradicciones

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El martes 07 de febrero de 2017 se llevó a cabo una manifestación feminista en el Obelisco del centro de Buenos Aires, Argentina, en protesta por la polémica prohibición del topless en una playa de la localidad costera de Necochea. Por si no han visto el video, acá se los dejo:

https://www.youtube.com/watch?v=lEPbDmEnZlU

Comienzo por declarar que a mí me da exactamente lo mismo si la gente está encuerada o no en las playas o fuera de ellas. Me da lo mismo, o sea, me vale madre. En asuntos de “moralidad” yo me pliego al espíritu del viejo anarquista Diógenes de Sinope, filósofo griego que transgredía las convenciones sociales de su tiempo (ss. V-IV a.C.), al grado de llegar a masturbarse o fornicar al aire libre.

Así que unas tetas echadas Y me acordé del escandalito idiota de la “tetada” que protagonizaron alrededor de cien mujeres en un centro comercial de Guadalajara, Jalisco, en mayo de 2016, porque una madre había sido sacada del mismo por amamantar a su bebé. En ese entonces me pregunté: ¿de veras está tan mal el mundo como para entretenerse en estas estupideces?

Con lo del “tetazo” argentino me pregunté exactamente lo mismo.

Vaya, a mí no me asustan ni las relaciones sexuales que se suelen practicar en los últimos vagones del Metro de la Ciudad de México, después de las once de la noche, sobre todo (pero no sólo) entre miembros de la comunidad gay. Las parejitas “homo” y “hetero” mínimo practican sexo oral o se masturban entre sí.

Y no los culpo, la verdad: los hoteles y moteles están muy caros y el populismo de Miguel Ángel Mancera todavía no llega al ámbito sexual. Estaría sensacional que, al menos, hubiera accesorias públicas a precios populares para prácticas sexuales entre estudiantes con buenas calificaciones: ¡huy, todos se volverían genios en esta ciudad “de vanguardia”!

¡Bah, cuando me toca atestiguar esos espectáculos lúbricos en el transporte público, yo sigo leyendo mi revista en turno! Mejor sexo se ve en YouPorn. En fin, este mundo es tan gazmoño.

Pero más allá del dislate conservador de los argentinos, dicha manifestación básicamente sirvió para identificar el perfil psicológico y político dominante de las feministas de Argentina y del resto de Iberoamérica, al menos.

Primero, quedó expuesta la paranoia habitual de las feministas: protestaron mostrando las tetas pero se molestaban cuando alguien les miraba las tetas. O sea: “Me encuero, pero no me veas encuerada”. ¿No se supone que las manifestaciones son para mostrar y mostrarse? Creo que ni ellas se entienden.

Segundo, quedó expuesto el contradictorio dogmatismo de las feministas: se quejan de la exposición del cuerpo de las mujeres como “mercancía”, esto cuando, por ejemplo, las mujeres de belleza estereotípica se desnudan en un table dance, participan en concursos de belleza o asocian su imagen a un producto o un servicio mediante la publicidad, pero las feministas sí pueden exhibir su desnudez para vender su ideología (que, finalmente, es un producto) y para alimentar los espacios “mercantiles” de los noticieros televisivos y del periodismo impreso. ¿Alguien las entienden?

Tercero, quedó expuesta la esencia totalitaria de las feministas: al igual que los nazis, de infausta memoria, las feministas hacen uso de los valores y mecanismos de la democracia para negar la democracia. Salen a las calles a ejercer la libre asociación, la libre manifestación de las ideas, el derecho de protesta… ¡pero para tratar de imponer sus ideas y prácticas al resto de la sociedad, incluso incurriendo en delitos o en conductas anti-sociales (p.e. daño en propiedad pública y privada, agresiones, discriminación, intimidación, exclusión, etc.)!

Cuarto, y finalmente, quedó expuesta la androfobia y misandria de las feministas: sus expresiones de violencia verbal y actitudinal llegaron al grado de expulsar, mediante gritos, empujones y golpes, a los varones que asistieron “en apoyo de la causa de las mujeres”; varones estúpidos, por supuesto, que con tal de ser considerados “progres” soportan maltratos y humillaciones de todo tipo. Es el costo de comprar el rollo de lo “políticamente correcto”. Y también se agredió a periodistas varones que asistieron a reportear el evento.

Conclusión

El “tetazo” argentino nos vino a demostrar dos cosas: a) el grado de gazmoñería enfermiza y barata de los argentinos con respecto a su sexualidad (extensible a los iberoamericanos, excepciones aparte); y b) la esencia dogmática, totalitaria, fanática, sectaria y violenta del feminismo.

Por supuesto, y ustedes ya lo saben, yo soy anti-feminista, porque no me trago la farsa ni la simulación de ese movimiento perverso, que finge “deseos de igualdad” para poder exigir e imponer privilegios sociales mediante el chantaje y la violencia que se sustentan en una retórica auto-victimista, rencorosa y vengativa.

Y aquí les dejo algunos videos sobre el “tetazo” argentino, para que vean qué clase de movimiento es el feminismo:

https://www.youtube.com/watch?v=vanTSjx1hiQ

https://www.youtube.com/watch?v=3B-TgJjZr1A

https://www.youtube.com/watch?v=LfuDTlNmFE8

https://www.youtube.com/watch?v=_w03F2xJzjY

https://www.youtube.com/watch?v=xY92ozsm2us