Retoman diálogo padres de los 43 y autoridades

México.- Este día padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa retomaron las pláticas con el gobierno federal, que estaban suspendidas por casi seis meses, en las que buscan se les de mayores informes sobre los avances en la búsqueda de sus familiares.

Por lo que después de las 15 horas fueron recibidos en la oficinas de la Procuraduría General de la República por su titular, Raúl Cervantes Andrade para hablar sobre la desaparición de los jóvenes ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Familiares comenzaron a llegar luego de las 14 horas en los alrededores del las oficinas de la PGR ubicadas sobre Paseo de la Reforma, junto con manifestantes y gente que les brindaba su apoyo.

Con las mismas consignas que desde el 2014, manifestantes y familiares pedían a las autoridades la presentación con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, al sureste de Iguala, Guerrero.

El rompimiento entre los padres de los 43 y el Gobierno Federal se dio el año pasado, luego de que las autoridades no aceptaron destituir al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, quien, según los padres, no siguió los protocolos necesarios en la búsqueda de los estudiantes.

En ese entonces los familiares de los desaparecidos solicitaron como nueva petición, que se investigara a diferentes funcionarios, entre ellos, elementos de la Policía Federal (PF).

Se esperaba que pasadas las 18:00 horas los padres de los estudiantes salieran a dar una conferencia abierta para dar a conocer a medios los resultados de dicha reunión, pero sorprendentemente los familiares saliron luego de las 17 horas y notificaron a representantes de lo que medios y personas que en un rato se daría la conferencia de prensa.

Antes de la reunión, Vidulfo Rosales, abogado de los padres, se dijo confiado en la asistencia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de la política interior y que de no asistir, esa podría ser causa de un nuevo rompimiento.

Entre los puntos a tratar se encontraban:

Los avances sobre la investigación interna emprendida contra el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomas Zerón de Lucio, a quien responsabilizan de la manipulación de pruebas. La detención de policías Federales y estatales de Huitzuco a quienes consideran implicados en la desaparición de los normalistas. Asimismo exigirán trabajar en nuevas líneas de trabajo, para agilizar la ruta recomendada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En el encuentro participarán abogados del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera y representantes de la organización civil Servicios para la Paz (Serapaz).