Trump lanza ofensiva a cárteles de las drogas en EUA

Washington.- El presidente Donald Trump equiparó hoy el ascenso de Jeff Sessions a nuevo procurador de Justicia como una declaración de guerra sin tregua en contra de los pandilleros y los cárteles de las drogas que operan en Estados Unidos.

“La ceremonia de hoy debe ser vista como un mensaje claro para los pandilleros y traficantes de drogas que aterrorizan a personas inocentes. Sus días ha terminado. Comienza una nueva era de justicia y comienza ahora mismo”, advirtió.

Hablando ante periodistas en la oficina oval poco antes de que Sessions fuera juramentado por el vicepresidente Mike Pence, el mandatario anunció la firma de tres nuevas ordenes ejecutivas que servirán como base para esta encomienda.

Trump ordenó al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emprender todas las acciones necesarias y legales para atacar la infraestructura de los grupos del crimen organizado “que se han extendido por nuestra nación y están destruyendo a nuestra juventud”.

Instruyó al Departamento de Justicia a integrar un grupo de trabajo para reducir el crimen violento en Estados Unidos, así como a implementar un plan para detener el crimen y los crímenes de violencia contra los policías.

“Es una vergüenza lo que le ha estado pasando a nuestros verdaderamente grandes oficiales de la ley. Eso va a parar a partir de hoy”, dijo.

Trump caracterizó a Sessions como un hombre de integridad, principios y determinación total, y “es lo que necesitamos ahora mismo”.

“Estados Unidos enfrenta muchos retos. Enfrentamos la amenaza de un creciente crimen y de terrorismo letal, algo que está empeorando, pero todo va a mejorar muy pronto, va a mejorar bastante. Estos peligrosos tiempos requieren un Procurador General con determinación, que es lo que es Jeff”, apuntó.

Sessions adelantó que su oficina priorizará la lucha contra el crimen trasnacional y la amenaza del terrorismo doméstico, para lo cual ofreció que desplegará de manera más efectiva los talentos y habilidades de la dependencia que encabeza a partir de este día.

“Usted ha dicho algo que creo, y creo que el pueblo estadunidense lo cree también: que necesitamos un sistema legal de inmigración, que sirva a los intereses de la gente de los Estados Unidos. Eso no está mal. No es inmoral. No es indecente”, dijo hablando tras su juramentacion.

Recordó que Estados Unidos admite cada año a un millón de inmigrantes, cifra no registrada por ningún otro país en el mundo, “y tenemos que poner fin a esta anarquía que amenaza la seguridad pública y reduce los salarios de los trabajadores estadounidenses”.

“Espero con ansiedad asegurar que cada onza de fuerza que tengo y que la gente del Departamento de Justicia se enfocará en preservar y proteger la Constitución y la seguridad de este país. Defenderemos las leyes de este país, y defenderemos las órdenes legítimas del presidente con vigor y determinación”, dijo.