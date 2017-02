10 maneras increíbles y fáciles de perder peso (2a parte)

Best Health / Trad.: Alfonso López Collada

Varía tu rutina de ejercicios

No importa qué tan bueno sea el plan de ejercicios, apegarse a él con exactitud día tras día es difícil y desalentador. Intenta hacer un ejercicio diferente para cada día de la semana, enfocándolos en diversas partes del cuerpo, recomienda el célebre entrenador Harley Pasternak, quien ha trabajado con famosas estrellas del espectáculo como Halle Berry. Ya sea que cambies la cantidad de repeticiones o que pases de un entrenamiento “cardio” a otro de resistencia, es importante variar tu rutina lo suficiente para que no te aburra. “Al menos una cosa debe ser diferente cada día”, sugiere.

Come más en el desayuno y menos en la cena

Un estudio del Reino Unido aplicado a 6,764 hombres y mujeres entre los 40 y los 75 años determinó que quienes comieron más calorías en el desayuno subieron menos de peso, sin importar la cantidad total de calorías consumidas durante el resto del día. ¡Tal parece que el desayuno es la comida más importante del día!

Reconsidera lo “delicioso”

“Cuando vemos comida que nos gusta nos sentimos prácticamente obligados a comerla” , dice el Dr. Alain Dagher, neurólogo en el Instituto y Hospital Neurológico de Montreal. “Desafortunadamente, nuestros cerebros tienden a valorar los alimentos que tienen muchas calorías, lo cual resulta muy importante si la comida es poca o difícil de obtener”, explica.

Una manera de contrarrestar lo anterior es hacer atractiva la comida baja en calorías, viéndola con una actitud más positiva.

No te saltes las comidas ni los tentempiés

Saltarse el desayuno es una receta segura para abusar de la comida horas más tarde. Lo que eliges para el desayuno también inhibe los antojos y mantiene bien los niveles de energía a lo largo del día. Comer cualquier cosita por la noche a menudo también nos hace saltarnos el desayuno del día siguiente, o al menos desbalancearlo.

Busca apoyo

Perder incluso sólo 2 ó 3 kilos exige un verdadero compromiso, así que no es raro que la gente que tiene el apoyo de sus amistades o su familia tiendan a tener más éxito con la alimentación sana y las dietas. “Platícale a tus amistades y a tu familia, o a quien creas que te apoyará con tu plan, cuáles son tus metas”, dice un neurópata de la Clínica Wellpath en Toronto. “Que sepan cuáles son tus mayores retos, para que puedan apoyarte cuando necesites motivación y palabras de ánimo.”

Deja de hacer dietas

Los planes de dieta que incluyen uvas, sopa de repollo, combinaciones de alimentos o incluso regímenes bajos en calorías, no son la respuesta. Si has estado pensando en hacer una dieta porque sientes que deberías, piensa también en esto: la gran mayoría de quienes hacen dietas eventualmente regresan al peso que tenían antes de empezarlas o incluso suben más. Si consideras que un grupo de alimentos es algo prohibido, cuando estés haciendo la dieta te sientes culpable al comerlos, y eso te hará sentir peor.

