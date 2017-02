Fin de semana en la capital. La guía de actividades

México.- El “Ciclo Beethoven”, a cargo dela Filarmónica de las Artes, el recital de la Orquesta Típica de la Ciudad de México en el Museo Nacional de Culturas Populares, diversas propuestas escénicas y la apertura de la exposición “Pinta la Revolución”, en el Palacio de Bellas Artes, destacan en la cartelera cultural para este fin de semana en esta capital.

Este viernes abre sus puertas al público la exposición “Pinta la Revolución. Arte Moderno Mexicano 1910-1950”, en el Museo del Palacio de Bellas Artes. La muestra reúne piezas de exponentes como Diego Rivera (1886.-1957); José Clemente Orozco (1883-1949) y David Alfaro Siqueiros (1896-1974), entre otros.

Conformada por fotografías, pinturas, bocetos de murales, grabados, libros y material hemerográfico, la exhibición presenta un recorrido por el arte mexicano en más de siete décadas y algunas de las obras que se crearon o expusieron en Estados Unidos. Permanecerá en el recinto hasta el 7 de mayo.

Otra opción para apreciar obras de arte de origen nacional e internacional, es el encuentro “Material Art Fair” que tiene programado un itinerario con expositores y muestras para este viernes, sábado y domingo, de 11:00 a 20:00 horas. El punto de reunión es el Centro de Convenciones Expo Reforma.

Entre los artistas, trabajos y galerías que forman parte del encuentro destacan Geoffrey Farmer, Cally Spooner, Dora García, Adriana Lara, Firing Protocols in Today’s Art y Mårten Spångberg, por mencionar algunos.

Si de música se trata, los intérpretes mexicanos Salomé Herrera y Claudio Herrera ofrecerán un concierto de piano a cuatro manos este viernes, a las 18:00 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

Mientras tanto, en la Sala Principal del mismo recinto el violinista alemán David Garrett ejecutará piezas de César Franck (1822-1890); Henryk Wieniawski (1835-1880); Pablo Sarasate (1844-1908) y Fritz Kreisler (1875-1962), en compañía del pianista Julien Quentin, este viernes y sábado, a las 20:00 y 19:00 horas respectivamente.

Los encuentros de música continuarán el sábado 11 con la sesión de piano que brindará Armando Merino, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, a las 17:00 horas.

También comenzará el “Ciclo Beethoven”, a cargo de la Filarmónica de las Artes, en punto de las 19:00 horas, en el Auditorio Fra. Angélico del Centro Universitario Cultural. La agrupación presentará las 9 sinfonías del compositor alemán durante los sábados de febrero y marzo.

Bajo la batuta de Vélez Godoy y la colaboración del director chihuahuense José Luis Bustillos, la Filarmónica de las Artes tiene programado interpretar para este sábado la “Sinfonía No. 1 en Do Mayor, Op. 21” y “Sinfonía No. 5 en Do Menor, Op. 67”.

En las artes escénicas también pueden encontrar opciones para este fin de semana, ejemplo de esto es la Muestra Regional de Teatro que se llevará a cabo el sábado 11 y domingo 12, a las 19:00 y 17:00 horas respectivamente en el Teatro Sergio Magaña.

El proyecto trae a los escenarios diferentes propuestas de la región centro del país y para este fin de semana llega la obra “El libro – Fantasma del libro uruguayo de los muertos”, bajo la dirección de Saúl López Velarde.

Se trata de un performance en Kamishibai sobre bicicleta, y muestra pequeños fragmentos del libro original, como una manera de vincular dos instancias, la del texto publicado y la de su presencia inmaterial.

Otra opción para disfrutar el sábado es el espectáculo “Tundas y Tandas”, en el Teatro Esperanza Iris a las 19:00 horas, a cargo de cortejo Producciones y el director Arturo Beristain con una sesión con tres músicos en vivo y nueve actores en escena.

La obra lleva al público por un recorrido musical que incluye arias de ópera, zarzuelas, cuplés y valses, algunas de ellas con influencias francesas, españolas, y cubanas. Muestra la tradición de la Revista Mexicana y exponen la historia de la familia Cortés, dueña de un teatro en la Ciudad de México durante el Porfiriato.

Para el domingo 12 la Orquesta Típica de la Ciudad de México, bajo la batuta del director invitado Salvador G. Guizar Murillo, tiene preparado un concierto con piezas tradicionales mexicanas en el Museo Nacional de Culturas Populares, en punto de las 12:00 horas.

La exposición “Ciudad de México y arte digital: Luz e imaginación” se despide este domingo del Museo de la Ciudad de México. La muestra colectiva reúne experiencias que activan la imaginación para despertar nuevas emociones que permitan redescubrir la relación con la Capital por medio de la luz, el sonido y la tecnología.

El público podrá visitarla en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y observar la manera en la que ésta aborda los temas del origen lacustre de la ciudad, su expansión, metamorfosis, crecimiento demográfico y urbanización.