El gobierno de Enrique Peña Nieto se distingue por ser un gobierno de reacciones tardías, como se ha demostrado en lo nacional –casos Ayotzinapa, Tlatlaya y otros- o como en lo internacional, ahora con las respuestas al jueguito que desde Washington les impone Donald Trump.

Vea usted sino. Tuvieron que pasar seis días para que la Presidencia de la República se diera cuenta de que nuestra Constitución no permite que tropas extranjeras participen en la seguridad del país. Así lo dijo Eduardo Sánchez el vocero presidencial a Carlos Loret de Mola el martes pasado. Lo pudo decir antes, pero como no conocen Carta Magna tuvieron que esperar a que alguien les soplara al oído.

O sea que después de que en Estados Unidos se confirmó que el presidente Donald Trump ofreció tropas estadounidenses para frenar a los cárteles de narcotráfico que actúan en México, por fin las autoridades encontraron el argumento para rechazar el ofrecimiento.

Por otro lado, el gobierno mexicano fue incapaz de responder a Trump con un argumento muy sólido como es el que, no es con las tropas como se resuelve el problema del tráfico de drogas. El ejemplo lo tienen los propios estadounidenses en Afganistán hasta donde desde hace mucho tiempo el gobierno estadounidense envío tropas y ese país sigue siendo el principal proveedor de heroína blanca para los miles de consumidores en la Unión Americana.

El problema, debió decir el gobierno de Enrique Peña Nieto, se resuelve con campañas para desestimular el uso de las drogas en el territorio norteamericano, así como frenar el flujo de armas con las que realizan sus ilícitos los cárteles. Así de sencillo.

Pero no sólo eso, ante los embates de Donald Trump, a quien le gusta jugar con el no sé si lo dije, no lo dije, quién sabe, como decía un cómico mexicano, el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de establecer una ofensiva diplomática para dejar en claro su posición ante el conflicto creado por este loco. No se trata de ofender, sino de establecer una diplomacia activa que nos posicione ante el mundo como lo hicieron en el pasado los diplomáticos que encabezaron la cancillería.

No es fácil, pero el problema es que la política exterior mexicana con un aprendiz al frente, simplemente no existe. ¿O no?

Después de que el presidente Enrique Peña Nieto se hizo acompañar del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para recibir a poco más de un centenar de mexicanos, que no repatriados sino deportados de los Estados Unidos y que algunos ante las Cámaras enviadas desde la oficina de prensa de la Presidencia dela República, (Cepoprie) manifestaron su satisfacción por su regreso a la patria, en Michoacán dos de esas personas hacían coperacha para regresar a la unión americana…Alejandra del Moral, protegida de Luis Videgaray, ex –alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, quien dejó un cochinero en ese municipio, será la nueva presidenta del PRI en el Estado de México en donde el tricolor la tiene muy cuesta arriba para sacar adelante al borrachín de Alfredito del Mazo Maza.

