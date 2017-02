Matt Damon regaña a George Clooney al enterarse de que será papá

Matt Damon y George Clooney son grandes amigos desde hace muchos años; sin embargo, el actor de Jason Bourne, regañó a su amigo al enterarse de que su esposa Amal estaba embarazada.

Todo sucedió cuando los actores de Ocean´s Twelve se encontraban rodando una nueva película, con la mayor complicidad, George no dudó en confesarle que su esposa estaba embarazada.

Matt Damon explicó en una conversación con el portal de noticias Entertainment Tonight Canada.

“Estuvimos rodando juntos este otoño y, en un momento concreto, me cogió del brazo y me llevó a una esquina para contarme algo. Me lo dijo y casi me pongo a llorar. Estoy tan feliz por él… Y le pregunté que cuántos meses tenía (Amal). “Ocho semanas”, me respondió'”,

El actor no podría estar más emocionado ante tal noticia, quien a diferenecia del resto del mundo se entero hace ya unos meses. Además de que Clooney será papá por primera vez, lo hará por partida doble pues su esposa, Amal, espera gemelos que nacerán el próximo verano

Aún emocionado por tan sorprendente noticia, el actor no dudó en regañar cariñosamente a George por haberle revelado una situación que, en su opinión, tenía que mantenerse en el más estricto secreto tanto tiempo como fuera posible.